Dur, dur de revenir en terres hurlues depuis l’autoroute Lille-Gand !

Voilà un nouveau chantier qui vient de commencer et qui en agace déjà plus d’un: quiconque vient de Lille et souhaite gagner la route Express via l’embranchement à hauteur de Rekkem n’a plus la possibilité de rejoindre Mouscron.

La seule option pour s’y rendre est de remonter illico sur l’autoroute à peine quittée, l’E17, pour bifurquer à la sortie suivante afin de monter sur l’autoroute A17/E403 Bruges-Tournai et d’enfin prendre la sortie "Dottignies" pour trouver Mouscron… Sacrée boucle !

Idem lorsqu’on revient de Courtrai, en plus ardu: la sortie "Mouscron" est barrée sur l’autoroute et rien ne semble indiquer qu’il faut donc sortir avant, sur l’A17, pour trouver la fameuse sortie à hauteur de la cité de la Main.

En chantier en deux phases jusqu’octobre

De très graves accidents – parfois mortels – sont survenus sur ce tronçon, ces dernières années, et des dispositions concrètes sont aujourd’hui mises en place par l’AWV (L’agence flamande des routes et de la circulation).

Les premières mesures d’urgence furent de faire basculer toutes les bandes de la RN58 sur une seule voie dans chaque sens, par un tracé au sol. Un radar à l’approche du rond-point a aussi fait son apparition, voici quelques mois. Utile… à condition que les camions ne stationnent pas leur benne pile devant comme on a déjà pu le constater à maintes reprises !

Des aménagements plus effectifs vont désormais "valider" un couloir de circulation dans chaque sens. Dirk Vanhuysse, porte-parole d’AWV, précise à nos confrères de Het Nieuwsblad qu’un décalage de l’axe routier permettra aussi de construire deux parkings de covoiturage, offrant ainsi 40 places de stationnement. Voilà qui évitera du stationnement dangereux mais toléré sous le pont de l’autoroute…

Par ailleurs, un sol repensé durant le chantier initié permettra à l’eau de s’infiltrer plus rapidement, évitant de l’aquaplaning.

On ne tombe plus dans le panneau

Au moment où le panneau fut retiré en avril dernier, juste après avoir été fixé! ©ÉdA

L’objectif est donc de sécuriser la zone après plusieurs accidents graves, essentiellement à hauteur du rond-point que plusieurs ont loupé, allant s’encastrer dans une pile du pont.

Dans la foulée, le rail de sécurité et le grand panneau indicateur ont souvent été détruits. Le rail a été remplacé, de même qu’un nouveau panneau imposant a été installé en avril dernier… et démonté dans la foulée puisque tout y était inversé.

"Moeskroen" se situait notamment à Rekkem sur l’illustration !

C’est un mauvais panneau indicateur qui fut installé… et désinstallé dans la foulée, en avril dernier. Il a fallu quatre mois pour en créer un nouveau – correct, cette fois – et le fixer, voici peu. ©ÉdA

Cela avait amusé la Toile et il n’avait donc pas fallu attendre longtemps pour que le gestionnaire fasse rapidement retirer cette bourde à la vue de tous. Quatre mois furent nécessaires pour qu’un nouveau soit créé et fixé ces jours-ci.