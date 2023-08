Mouscron : dire ce qu’est "être femme" en 2023 par une série de podcasts baptisée "Transmission intime"

"Transmission intime", qu’est-ce que c’est ?

C’est une série de podcasts lancée par le centre culturel donc, que l’on peut qualifier de féministes dans la mesure où ils évoquent la condition de la femme au sens large. Le but est de permettre aux femmes d’expliquer ce qu’elles vivent au quotidien.

À qui s’adressent ces podcasts ?

À tous, hommes et femmes, adultes et ados ! Car si le terme féminisme peut faire peur, les réalités évoquées dans les podcasts parlent à tout le monde. Et l’idée est aussi de sensibiliser les hommes, notamment les jeunes, sur ce que c’est, d’être une femme au XXIe siècle, et sur les inégalités qui persistent. Ceci pour éviter tout ce qui arrive encore à l’heure actuelle et ces "retours en arrière" que l’on constate dans certains pays. Les podcasts se présentent comme autant d’ouvertures à la réflexion…

Comment sont construits ces enregistrements ?

Concrètement, chaque podcast repose sur l’interview d’un ou de plusieurs artistes qui présente(nt) au centre culturel un spectacle ou une exposition évoquant un aspect de la condition de la femme – ils étaient nombreux à entrer dans ce cadre en 2022-2023 et il en sera de même cette saison à venir –. À celle-ci, on essaie toujours d’ajouter un ancrage mouscronnois à travers le témoignage ou la réaction d’acteurs locaux. À la suite de l’interview de Cristiana Reali sur son spectacle "Simone Veil, les combats d’une effrontée", on a par exemple demandé à Allison Alves, assistante sociale au planning familial La Passerelle, d’intervenir sur la thématique de l’avortement…

Ces podcasts sont-ils liés à l’engagement du centre culturel au sein du collectif La Voix des Femmes Mouscron ?

Oui, si les 8 associations du collectif organisent ensemble des activités, autour des deux journées internationales des 25 novembre et 8 mars entre autres, chacune apporte aussi quelque chose qui lui est propre. Ces podcasts constituent l’apport du centre culturel. Le but étant de proposer un nouvel épisode toutes les 6 semaines.

Concrètement, où se passent les enregistrements ?

Au centre culturel, lors de la venue des artistes, quand cela est possible. Sinon, nous avons également les moyens techniques pour enregistrer nos interlocuteurs à distance.

Certains artistes ont-ils refusé de participer à ce projet ?

Non, essuyer le refus d’un artiste sur le principe, cela n’est encore jamais arrivé, même si l’exercice de l’interview, de mettre des mots, peut être plus compliqué pour un artiste plasticien que pour un acteur habitué à la scène. Ces podcasts proposent ainsi une autre manière de découvrir les artistes, c’est aussi cela qui est intéressant…

Facebook et Instagram : Transmission intime