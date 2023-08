Mouscron : trois jours pour inaugurer l’Hôtel de Ville, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre

Jeudi 7 septembre:

Inauguration de l’extension arrière destinée aux "officiels" avec dévoilement de la plaque à 18h30.

Vendredi 8 septembre:

Lancement du week-end inaugural par des visites guidées de l’Hôtel de Ville de 16 à 19 heures. "Les visites seront assurées par Marie-Joëlle Pollet et se feront sur réservation au 056/860.370 ", indique Pauline Vanderbeke pour la Maison du Tourisme de Mouscron. Après plusieurs années d’attente, les Mouscronnois pourront enfin découvrir le nouveau visage de l’édifice.

Samedi 9 septembre:

Le spectacle "Les anges gardiens" (sur la Grand-Place) aura lieu à la nuit tombée, 21h30, pour profiter de toute la féerie d’une performance proposée par les équipes de Cédric Monnoye (également à l’origine de la nouvelle fête des Hurlus Berlus). "Il s’agit d’un mariage-spectacle féerique et aérien. 80% de la performance se fera dans les airs, jusqu’à 18 mètres de hauteur", détaille le créateur artistique. Le show sera gratuit, comme toutes les autres activités du week-end et symbolisera toute l’histoire de cet édifice, "où se déroulent à nouveau les mariages. Ici, on veut représenter l’union entre le citoyen et sa ville." Avec 30 artistes dont des musiciens, des échassiers et des funambules, il y a de quoi en prendre plein les yeux pendant 45 minutes ! "D’autant plus qu’on fait appel à une compagnie circassienne anversoise, peut-être la plus réputée de Belgique", conclut Cédric Monnoye. À noter aussi la présence de manèges pour enfants sur la place, de 10 à 18 heures.

Dimanche 10 septembre:

C’est la journée dont le programme est le plus étoffé avec l’activité Hôtel de Ville en Foufèle, qui correspond à des visites guidées et théâtralisées. "Elles auront lieu de 10 à 18 heures ", confirme Christian Debaere, le directeur du Centre culturel. "Il s’agira d’une visite décalée et entourée de 25 comédiens." Une visite comme on n’en a jamais fait et comme on n’en refera plus ! (infos sur visitmouscron.be)

Au même moment, la zone de police de Mouscron organise son village police avec des animations de 10 à 18 heures également. "On prévoit des démonstrations canines et des drones qui équipent nos services, un simulateur de conduite, la voiture tonneau ou encore une exposition de véhicules ", précise Sébastien Desimpel, commissaire à la zone de police de Mouscron. Entre 13 et 16h, c’est le Vélopolis (une boucle de 15 kilomètres à la découverte du territoire hurlu) qui prendra le relais.