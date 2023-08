Mouscron: Cédric Delnatte, dans l’ombre de la F1, à Oxford

Simuler toute la vie d’une voiture, en Espagne

Durant ses dernières années d’études en ingénierie à Madrid (où il a rencontré sa femme), le Hurlu a développé un amour vif pour l’Espagne. Après une première expérience professionnelle en Belgique, une opportunité permet au couple de rapidement retrouver le pays de Cervantes, chez Idiada, site considéré par beaucoup comme le meilleur terrain d’essai automobile d’Europe. "On était 600 sur ce site, c’est énorme aujourd’hui ! J’ai testé durant un peu moins de deux ans la fatigue des véhicules sur bancs d’essais pour différents constructeurs, essentiellement Nissan et Seat. Notamment leur résistance sur les pavés belges ! On pouvait simuler la vie complète d’un véhicule en quelques semaines. Ce job me plaisait beaucoup, on vivait dans un village magnifique à côté de la digue… mais j’avais cette obsession de la Formule 1 !" Il décide donc d’envoyer ses curriculums en tout lieu.

C’est à South Park que nous retrouvons Cédric Delnatte. L’occasion de nous faire découvrir sa ville anglaise associant fabuleusement vieilles pierres et grands espaces verts. ©ÉdA

Toyota en F1 et Le Mans, puis Lexus pour le public

"J’ai toujours aimé les challenges. Le problème est qu’on me demandait à chaque fois mon expérience dans ce secteur mais je n’en avais aucune." Il sera recommandé par Pierre, un ami tournaisien avec qui il a étudié à Mons. "Il a travaillé chez Toyota F1, à Los Angeles ; il est aujourd’hui directeur technique chez Honda Performance Development, à Santa Clarita, au nord de LA et travaille sur de nombreux projets de courses automobiles sur le sol américain." Les feux de Toyota Motorsport, à Cologne, sont ainsi passés au vert pour Cédric. "Je suis arrivé en tant qu’ingénieur junior, des tâches très basiques m’attendaient mais ma fonction a évolué très rapidement, j’ai eu la chance de prendre part aux séminaires et j’ai géré la coordination des bancs d’essais, suspension, simulation… Chacun y faisait du bon boulot mais personne ne se parlait. J’ai donc mis en place une méthode de travail transversale."

Le week-end, la monoplace effectuait les essais sur les plus belles pistes du monde. "On voyait le samedi ce qui n’avait pas été et on envoyait sur simulateur les analyses pour adapter. C’était très technique comme job." Il gère d’abord les suspensions, avant de finalement devenir manager de tout le projet. "Je n’allais jamais voir les courses, on répliquait les signaux des pistes de F1 pour les analyser directement à l’usine, à Cologne. J’ai adoré ça, d’autant que ma méthode de travail fonctionnait. En 2009, on a eu la meilleure voiture chez Toyota."

Mais en novembre de cette année-là et malgré les résultats encourageants, le constructeur japonais agite son drapeau à damiers: il décide de se retirer totalement de la F1 ! "Ça a été un gros choc car aucune info n’avait fuité ! Le véhicule qu’on développait a été arrêté. L’usine est passée de 1000 personnes à 150. L’entreprise voulait cependant maintenir les compétences et j’ai eu la chance de conserver mon poste."

Le Mouscronnois sera affecté à un nouveau challenge de la maison, dès 2010: "Le Mans project", nouveau véhicule pour lequel il valide les travaux sur la suspension et les freins. "Parallèlement, Toyota voulait aussi développer une Lexus pour le public, j’en validais également les avancées en tant que responsable du projet."

Créneau de rêve chez Volkswagen Motorsport

Cependant, Cédric veut vibrer davantage, cherchant un poste de manager de projet. Il décroche ce poste espéré chez Volkswagen Motorsport. Sa tribu traverse le pays, déménageant à Hanovre. "C’est le job que j’ai le plus aimé car il a fallu tout développer. Je travaillais pour les véhicules en WRC (championnat du monde des rallyes). Le directeur technique de VW disait "Je veux telle voiture à telle date"et c’était à moi d’établir les plannings pour le développement complet et la fabrication des pièces. Les techniciens les développaient, les testaient…" Les résultats suivent: "Entre 2013 et 2016, nous avons été champions du monde constructeur et pilote. On a écrasé la compétition, gagnant 85% des courses ! Alors oui, ce n’était plus de la F1 mais la manière de travailler que j’avais apporté était très optimisée, comme en F1 d’où je venais".

Le Hurlu et "sa" IDR, prototype électrique développé pour battre le record – ce qui fut le cas! – sur la légendaire course de côte de Pikes Peak, montagne dans le Colorado. ©Com.

Parallèlement, il développe durant un an et demi un prototype de voiture de rallyes mais une restriction de budget met tout à plat du jour au lendemain. Dans la foulée, l’entreprise se tourne vers la WRX (Championnat du monde de rallycross) sur proposition de Cédric et de son équipe. Il en devient le porteur du projet, gérant un budget qu’on lui confiait. "Ce sont des circuits mi-terre, mi-asphalte aux États-Unis. On a réussi à fabriquer une Beetle passant de 0 à 100 km/h en deux secondes !"

Le Hurlu s’attelle de front à d’autres axes: "On a commencé à développer une voiture électrique, la première Motorsport de VW. On a développé en dix mois une voiture pour courses de côte dans le Colorado: peu importe l’altitude avec un véhicule électrique, c’était sa force ! En 2018, notre souhait fut de battre un record en électrique et on a fait mieux: on a battu le record de vitesse tout court de la course de Pikes Peak !"

Arrivée en Angleterre, d’abord chez Alpine…

Hélas, malgré les projets qui grouillent, VW ne se montre plus non plus intéressée par les courses. Cédric y tourne en rond mais il rebondit vite: il embraye outre-Manche, chez Alpine qui se projetait en Formule 1. Un retour dans les paddocks qu’il convoitait. Après de nombreux entretiens, il en devient, en janvier 2020, le "Program manager". Il gère le projet complet au sein de l’écurie d’Enstone, dans les pâturages anglais, non loin d’Oxford. Cela lui impose de quitter un pays qu’il aime et des amis qu’il affectionne…

Pour être certain de son choix, il fait d’abord une période d’essai loin de sa femme et de ses enfants alors âgés de 8 et 10 ans. La pandémie tombe directement, freinant les avancées. "J’avais arrêté la F1 pure depuis dix ans, cela avait énormément évolué. Je faisais une centaine d’heures par semaine pour arriver à mes objectifs, je devais gérer un projet complet sans y connaître personne. Tout l’inverse de chez VW…" De plus, la marque développant deux véhicules de front voit le responsable de l’autre équipe lâcher le projet et c’est donc à Cédric que revient la nécessité de gérer le développement de deux véhicules, décuplant encore plus ses heures. Sa famille l’a rejoint entre-temps mais l’attend souvent à la maison…

… puis chez Williams

C’est alors qu’un signe du destin survient: à quelques kilomètres de là, le PDG, le directeur technique et le directeur sportif de l’écurie Williams, près d’Oxford, lui proposent de les rejoindre. "J’ai travaillé avec eux, chez VW, durant dix ans auparavant, notre relation était géniale. Mais j’étais chez Alpine depuis trop peu de temps…" Las, il donne finalement sa démission.

En mars 2022, il rejoint l’écurie fondée par Frank Williams décédé quatre mois plus tôt. "Williams avait été champion du monde, 25 ans auparavant, et mon chef voulait qu’on le redevienne. J’ai donc voulu qu’on retravaille comme chez VW puisque cela avait porté ses fruits. Je décidais des plannings pour que nous soyons stratégiquement les plus efficaces. Le moteur d’une F1 a très peu évolué. Par contre, en soufflerie, on peut toujours améliorer l’aérodynamisme. Au plus on a de temps pour l’analyser en l’y maintenant le plus tard possible, au plus on a de chance d’être les meilleurs."

Hélas, les solutions qui semblent évidentes aux yeux de Cédric sont des changements trop radicaux pour les employés. "C’est remonté jusqu’aux oreilles des investisseurs américains qui ne connaissent rien aux méthodes de travail: le CEO et le directeur technique ont donc été remerciés. Malgré tout, en devenant la 2e équipe à s’être le mieux améliorée entre 2022 et 2023, on a eu le temps de démontrer que la méthode était la bonne. La stratégie a été validée mais les employés ont voulu que le rythme redevienne comme avant. Or, le secret de la F1, c’est qu’il faut être agile, réactif", souffle Cédric Delnatte ayant donc cherché à faire chauffer la gomme ailleurs…

L’aérospatial belge, pour se lancer

Après ses études madrilènes, Cédric a commencé sa carrière professionnelle sur le site belge de l’agence spatiale européenne… avant de vite repartir vivre et travailler çà et là en Europe. ©ÉdA

Le parcours scolaire du Mouscronnois a commencé au Sacré-Cœur pour ses primaires et à Sainte-Marie pour ses secondaires. Comme nombre de Hurlus, il a quitté sa ville pour étudier ailleurs et n’est finalement plus jamais revenu au bercail. "À l’école, j’aimais tout mais un peu plus les mathématiques et les sciences. En rhéto, je ne savais pas trop ce que je voulais faire: médecin, ingénieur, physicien… Je voulais aller à Louvain pour l’ambiance mais mes parents m’ont convaincu d’aller plutôt faire polytechnique, à Mons. Le baptême m’a permis de connaître plein de gens, c’était très sympa." Dont son ami de Tournai travaillant en Californie qui le connaît bien, s’engageant à le recommander afin de lui permettre de mettre un premier pied dans la F1.

Mons-Madrid-Redu

Sur les bancs de la cité du Doudou, "il y avait cette possibilité d’y étudier quatre années plutôt que cinq si on effectuait deux années supplémentaires ailleurs. En rhéto, nous sommes allés visiter l’université de Madrid et j’ai donc voulu y aller pour terminer mes études. J’y suis arrivé en 2002… sans parler un mot d’espagnol ! C’était un défi d’accomplir quelque chose de compliqué comme ça. J’y ai rencontré mon épouse dès le début".

Le diplôme en poche, avec sa moitié, il revient au pays… mais de l’autre côté de la Wallonie. Il va y vivre sa première expérience professionnelle. "Je savais dès le départ que je voulais travailler en F1 ou dans l’aérospatial. Je suis rentré en Belgique pour travailler à l’ESA (European Space Agency) du côté de Redu. Mais passer d’une grande ville à un village ne m’a pas plu." La suite, vous la connaissez: le retour en Espagne, puis l’Allemagne et l’Angleterre.

Aujourd’hui, Cédric revient peu en Belgique. "Occasionnellement pour voir des proches. Mes parents sont partis vivre à Nieuport. À Mouscron, je n’y ai plus que ma sœur et mon oncle. Je me souviens encore avoir pris un abonnement pour aller voir Mouscron en D1 avec mon père. J’avais commencé à en être supporter avec mon grand-père."

Retour au sport

Un virage dans sa carrière qui permettra de reprendre ses foulées… ©Com.

De son enfance, il a aussi gardé la passion du sport. Son virage professionnel actuel (voir ci-dessous) devrait lui permettre d’y regoûter grâce à des horaires moins contraignants.

"Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours fait beaucoup de sport. Je dois avoir tout fait sauf le combat. J’ai tout arrêté en faisant polytechnique et c’est finalement via un chef de chez Toyota que je m’y suis remis car il était marathonien. Je suis tombé amoureux de ce sport.

Chez Volkswagen, j’avais aussi le temps d’en faire, c’était l’équilibre parfait au point d’avoir fait quatre ironmen ! J’ai essayé en Angleterre mais c’était impossible en termes de disponibilité. Mon idée est de reprendre la course à pied l’année prochaine !"