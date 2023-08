Horeca Challenge à Mouscron: c’est gonflé mais ça a marché !

©-EDA

La popularité de l’Horeca Challenge ne s’est pas démentie et a donc succédé à un autre événement à succès: la boum du 20 juillet.

Deux réussites en à peine à un mois pour les figures de ces trois établissements historiques du centre-ville de Mouscron. La deuxième édition s’est tenue sous un grand soleil et a attiré le personnel d’autres établissements hurlus (Le Passé Simple, le Grill Dufour) mais aussi des quidams qui n’auraient loupé pour rien au monde l’occasion de sauter, ramper… et de se mouiller sur le parcours. Bravo aux patrons de La Paix, le Georgy’s et Le Brasseur pour ce très beau complément à Mouscron en plein air, un événement organisé pendant trois jours pour les enfants sur le site de la Rénovation urbaine. Cet été, Mouscron a vibré et c’est loin d’être terminé !