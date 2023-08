Le conducteur d'un scooter a fait une chute et a été blessé.

"Vers 12h20, on nous a signalé une chaussée glissante sur plusieurs ronds-points du boulevard des Alliés et au niveau du rond-point de la Martinoire, indique le lieutenant Fabrice Hubaut. Une fois sur place, nous avons tenté de nettoyer la chaussée à l'aide de nos produits habituels, mais ça ne fonctionnait pas. On a fait appel à un service technique avec une grosse brosse mais ce n'était pas encore la solution. Nous avons eu confirmation qu'il s'agit d'huile de palme. Nous cherchons des solutions et nous ferons peut-être appel à la protection civile. En attendant, la circulation sur le boulevard des Alliés reste perturbée. Nous avons déjà déversé 6.000 litres d'eau."

Les services de secours ont déployé deux équipes, avec deux citernes, un véhicule de balisage et un véhicule officier. Ils collaborent avec les services de police et les autorités communales.