Mouscron: bilan de Fatima Ahallouch, députée, sénatrice et conseillère à la foi

L’élue dit ne pas s’éparpiller par cette lasagne de fonctions "qui n’additionne pas des salaires", les cumuler permet au contraire d’avoir une vue d’ensemble de l’intérieur: "Ça a du sens d’être impliquée en local, en régional et même au fédéral. On est un pays tellement éclaté au niveau des compétences…"

Satisfactions et désillusions

Au fédéral, le travail n’a pas manqué dans la commission "Éducation", notamment dans "la lutte contre la pénurie d’enseignants". De même que pour "les questions environnementales et énergie, et j’interviens le plus souvent pour le logement, la petite enfance et la santé". En matière de "Pôle territorial", elle a pu faire un pont avec sa ville: "On en a un à Mouscron rattaché au Tremplin, permettant de construire quelque chose de nouveau avec une équipe pluridisciplinaire. Je les ai suivis toute cette année, c’est un travail superintéressant. On n’est plus dans le contexte de profs esseulés et j’ai pu faire remonter au parlement des difficultés constatées ici. J’adore cette imbrication. Je n’aime pas la monotonie et je suis donc servie !"

Sa prestation de serment au Parlement wallon, à Namur, le 11 juin 2019. ©BELGA

Elle souligne aussi son investissement dans des mesures phare à la Wallonie et à la fédération, songeant à la gratuité des repas scolaires, "en l’élargissant à tous, en augmentant la subvention et en ajoutant une intervention de 40 €/an" ou encore à une offre d’enseignement supérieur équilibrée après avoir vu le désastre dans sa propre ville, avec des classes fantomatiques à la place de la Justice… "Fermer cette Haute école à Mouscron, nous retirer cette offre, a été terrible et ce fut d’ailleurs ma première question parlementaire. La distance peut être un problème et certains ne peuvent pas faire d’études supérieures si l’offre n’est pas près de chez eux. Ce fut mon cas. Cette situation se répand ailleurs et on a donc été quelques parlementaires à y travailler, donnant comme signal qu’il faut amener une offre équilibrée".

L’école inclut aussi la lutte contre le harcèlement scolaire en FWB par le biais d’un plan: "Chacun fait ce qu’il pense être bien mais c’est un peu artisanal, glisse-t-elle. À la rentrée, on va commencer par 200 écoles pour l’étendre ensuite, pour objectiver ça par un observatoire, avec des opérateurs agréés pour accompagner ces écoles. Ce sera du boulot mais avec un minimum d’éléments à mettre en place".

Elle a aussi travaillé sur l’énergie en Wallonie, notamment par le financement de 800 logements engagés dans la haute performance environnementale. L’envie de simplifier les démarches des primes et leur montant est aussi sur la table.

Au sénat, "j’aime beaucoup travailler des thématiques sur le fond, d’autant qu’il y a moins ce côté majorité contre opposition". Elle songe à une proposition du MR: "Ils ont voulu baisser l’âge de l’obligation scolaire à 3 ans. On n’avait pas d’avis et mener des entretiens avec des experts en a confirmé l’intérêt. Ceux qui étaient contre le justifiaient simplement par la peur qu’on s’occupe mal de leur enfant car"Il est tout petit". Or, on acquit notamment beaucoup plus de vocabulaire dès qu’on intègre un groupe".

À la tête des futures régionales

Députée sortante, on sait qu’elle sera tête de liste aux régionales du 9 juin 2024, succédant à Rudy Demotte. "Tournai et Mouscron sont deux pôles importants, c’est un paysage à analyser dans son ensemble. Mouscron, avec ses 60 000 habitants, pèse sur une fédération comme la nôtre. J’étais à la 2e place effective, c’est une place importante, occupée dans un souci d’équité, c’était miser sur la jeunesse et je ne pense pas avoir démérité. Ni au conseil communal où j’ai été présente à 100% en tant que cheffe de groupe, ni au sénat où j’ai été la plus présente, ni à la région et à la fédération où mon travail est également reconnu."