Le Food truck festival revient fin août au parc de Mouscron

Des saveurs du monde entier

Au cœur de ce barnum à l’accès gratuit, pas moins d’une vingtaine de food trucks et de drink trucks seront déployés, comme l’ont détaillé la bourgmestre, François Mouligneau portant et développant l’initiative ainsi que l’échevin des Festivités, Laurent Harduin (ensemble auquel il faut adjoindre le Syndicat d’initiative et la Gestion centre-ville à l’organisation).

L’échevin Laurent Harduin aux festivités, la bourgmestre et François Mouligneau portant et développant le rendez-vous. ©ÉdA

Aux abords de la buvette centrale du parc, dans l’espace vert aménagé telle une guinguette par les ouvriers communaux, le public pourra apprécier, en bataille, de la cuisine thaï, des croquettes originales (une présence depuis la première édition), des wraps chauds et croustillants du monde, des falafels libanais tutoyant des saveurs du Portugal et de la Grèce, des arancinis, de la focaccia, des pâtes mélangées dans une meule de parmesan et autres pizzas de la Botte (nouveauté), de la poutine canadienne, des galettes bretonnes, des saveurs de l’île de La Réunion ou encore du poisson et des crustacés cuits à la plancha. Cette possibilité de menu complet en faisant son marché parmi les étals permettra aussi d’y trouver son plaisir pour le dessert, avec des glaces maison ou encore des gaufres et des crêpes (sucrées mais aussi salées).

Au rayon des boissons, le grand écart sera aussi assuré – avec un tiers de locaux – afin de plaire au plus grand nombre: du café décliné comme chez un barista, des cocktails et leur pendant sans alcool, les mocktails, des smoothies, des granita, etc. servis dans des gobelets réutilisables.

Des files d’attente un peu partout devant les food-trucks… signe d’un très beau succès pour la Ville de Mouscron. ©ÉdA

"Une musique live dans une ambiance familiale"

L’esprit festif et convivial sera appuyé par une musique live proposée grâce à un collectif d’une dizaine de dj’s régionaux qui se succéderont, ensemble coordonné par dj Spoutnik. Nos interlocuteurs tiennent à ce propos à souligner que dj ne signifie pas forcément musique techno ! Comme pour la nourriture, il y en aura musicalement pour tous les goûts ! Différentes atmosphères seront à apprécier: latino, disco, électro-jazz, lounge, blues… "Une musique d’ambiance familiale qui sera peut-être un peu plus énergique le soir mais qui restera dans le respect du voisinage."

Enfin, parce que ce sera familial, il y aura un village enfants et adolescents accessible. Sa coordination a été confiée à La Frégate et à La Ruche. Les maisons de jeunes proposeront par exemple une customisation de sacs à cordes. 250 seront offerts lors de cette animation gratuite.