Depuis (quasiment?) toujours, la chapelle Saint-Achaire a été ombragée par les deux tilleuls. Pour rappel, le lieu est un oratoire du 18e siècle encore imploré: on y noue toujours les "Berloufes" sur les barreaux de la porte pour guérir une fièvre. ©Com.

Il nous faut écrire au passé puisque l’un des deux a été abattu ce vendredi matin.

Il ne restait déjà plus que la souche, ce vendredi en milieu de matinée. ©ÉdA

Rien qu’à l’oeil, son état laissait présager une très mauvaise santé. La chute d’une branche charpentière est venue récemment appuyer cette crainte.

Une analyse a été réalisée le 3 août dernier par Hainaut Développement et son rapport remis quatre jours plus tard a confirmé un état phytosanitaire déplorable.

L’arbre de gauche n’est plus mais il sera remplacé promet la Ville. ©ÉdA

Il en ressort que l’arbre est "quasi mort sur pied", que "le tronc est fortement dégradé", que "son bois est friable, sans texture et attaqué par des ravageurs secondaires (insectes xylophages)" et, enfin, que "sa tenue mécanique n’est plus du tout assurée".

L’arrêté de police fixé sur la porte de la chapelle sur laquelle quelques berloufes y sont nouées. ©ÉdA

L’arbre présentait un réel danger sur un axe très fréquenté et il s’est donc avéré urgent de le tronçonner.

Un danger de la sécurité publique qui a d’ailleurs impliqué la prise d’un arrêté de police.

La Ville assure que le tilleul sera remplacé.