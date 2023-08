200 tonnes de béton et de métal qui se sont envolés avec une aisance apparente malgré quelques aléas de la météo.

Ce couloir aérien devait encore être complété par deux autres éléments d’une septantaine de tonnes par pièce. Celles-ci devant surplomber les voies 1 et 2 ainsi que 3 et 4, par sécurité, c’est en soirée et de nuit que le travail doit s’effectuer. Sans passage de trains ni de courant dans les caténaires !

La suite du travail s’est vécue ce jeudi soir. ©ÉdA

Après le dernier passage d’un train en direction de Gand-Anvers, ce jeudi soir, Infrabel a coupé l’électricité sur les voies, permettant aux équipes de TRBA et de Dufour de travailler confortablement.

La seconde pièce de la passerelle était déjà dans les airs afin de gagner du temps lors du top départ donné par le gestionnaire de réseau des voies ferrées. 70 tonnes élevées comme une plume !

Le second élément de la passerelle a pris son envol, ce jeudi soir, afin d’être posé avec dextérité. Un ballet aérien impressionnant. ©ÉdA

C’est à 23 h 05 que les quais ont été plongés dans le noir et, à 23 h 30, le ballet aérien du second élément devant former le couloir aérien était déjà posé.

Pour l’occasion, la bourgmestre Brigitte Aubert ou encore son échevine des Travaux, Marie-Hélène Vanelstraete, sont venues sur site apprécier l’avancée.

La bourgmestre est notamment descendue sur site afin de constater l’avancée du travail et recevoir des précisions de la part de TRBA. ©ÉdA

Outre la dernière partie posée ce vendredi soir, il faudra ensuite construire les jonctions entre les 3 pièces ainsi qu’un accès de part et d’autre afin de rapprocher un peu plus encore les Hurlus des Cleugnottes…

À 23 h 30, ce jeudi soir, le second élément de la passerelle était déjà en place. ©ÉdA

Réalisé grâce à une aide européenne, le chantier est tenu par un délai. Le travail sera terminé avant la fin de cette année.