Herseaux : de la Frat’ au Delta, Ludovic Tocha passe d’une maison du peuple à l’autre

L’entité de Mouscron ne compte plus que deux irréductibles depuis la fermeture de la Fraternelle : la maison du peuple de Dottignies et le Delta, à Herseaux. "J’ai travaillé ici quand j’étais plus jeune, pour la famille de Guillaume Farvacque qui tient aujourd’hui celle de Dottignies. C’est un peu un retour aux sources pour moi ", reprend Ludovic Tocha.

"Amener le côté festif de la Frat’"

"Les maisons du peuple sont importantes pour une commune comme Mouscron. Il n’y en a plus que dans les deux villages, mais c’est important de maintenir ces deux piliers de la vie ouvrière et militante. J’espère pouvoir continuer longtemps et Guillaume pense probablement la même chose à Dottignies."

Le Delta compte deux clubs de billard et plusieurs clubs de cartes comme sociétaires, dont de nouveaux arrivants depuis la fermeture temporaire du Plan B, à Herseaux-Gare. "Ce sont aussi eux qui font vivre une maison du peuple et la philosophie d’un café pas comme les autres."

Une philosophie et un nouveau souffle pour le troquet d’Herseaux-Ballons.

En quittant le centre-ville pour débarquer derrière le comptoir du Delta, Ludovic Tocha a voulu insuffler une nouvelle dynamique à l’établissement. "On ne veut pas tout révolutionner, mais le lieu a vraiment un potentiel à exploiter puisqu’il est en partie modulable. L’idée, c’est de ramener le côté festif qui animait la Frat’à chaque fin de semaine." La mise en application a commencé avec le retour des incontournables soirées karaoké dans un cadre qui s’y prête parfaitement. "On organise aussi notre première véritable soirée avec DJ ce samedi et un repas lors du week-end qui précède le 15 août. "

"De nombreux habitués nous ont suivis"

Ne pas tout révolutionner, mais donner à ce lieu un nouvel élan qui passe par des événements ponctuels qui ont toujours fonctionné du te mps de la Fraternelle. "De nombreux habitués nous ont suivis ici, au Delta. C’est un gage de confiance qui nous poursuivre nos efforts. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas aller jusqu’à Herseaux, ils se sont tournés vers notre deuxième établissement, Au moulin qui se trouve lui aussi en centre-ville."

Point fort de l’endroit: les deux salles de réception fonctionnent aussi, comme celles situées à l’étage de l’ancienne maison du peuple de Mouscron. Les débuts pour le nouveau gérant du Delta, qui ne demandait qu’à trouver un nouveau point de chute proche de ses valeurs. Objectif atteint à Herseaux-Ballons. L’esprit des maisons du peuple de Mouscron continuera d’exister tant que des tenanciers seront là pour le faire vivre et l’entretenir…