Mouscron/Luingne: la passerelle placée cette semaine au-dessus des voies (photos/vidéos)

L’heure n’est désormais plus à cette réflexion puisque la machine est dorénavant lancée, l’infrastructure sera progressivement concrétisée dans la semaine.

Une première phase majeure fut l’installation des trois piles (35 tonnes par élément !) soutenant le tablier, soit ces pieds supportant la passerelle. Le travail fut réalisé entre fin janvier et début février par les ouvriers de chez TRBA au sol et par Dufour depuis sa grue. Le quatrième et dernier support – côté Luingne, place Alphonse et Antoine Motte – fut coulé directement sur site.

Montage de quelques jours pour la grue

L’agitation de ces derniers jours sur le chantier le confirme: la suite majeure va bien s’écrire dans les prochaines heures. Une imposante grue mobile télescopique de chez Dufour est d’abord arrivée, voici une dizaine de jours. Elle a servi à monter… une autre grue, sur chenilles, cette fois.

"On n’a pas eu beaucoup de place pour la monter, mais ce fut suffisant. On a placé les chenilles et le corps de cette grue mardi dernier, puis on a commencé à monter le chevalet à partir de mercredi. Elle a 650 tonnes de capacité de levage et nécessite 500 tonnes de contrepoids. C’est l’une de nos plus grosses", détaille le chargé d’affaires de chez Dufour en charge de ce dossier mouscronno-luingnois. L’engin impressionnant soulèvera les trois éléments qui constituent la passerelle.

La passerelle est composée de trois éléments dont on distingue les toits immaculés: un imposant et deux plus petits. Ils seront placés en plusieurs nuits. ©ÉdA

"On posera d’abord la pièce principale lourde de 200 tonnes, côté Luingne. Puis deux autres de 70 tonnes chacune dans le prolongement. Le travail commence dès ce mercredi 2 août. Notre travail devrait être terminé dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août. Cela prendra quelques jours, car cela se fait au-dessus d’une voie ferrée, avec des caténaires. On a donc des coupures bien imposées de la part d’Infrabel qui nous donnera à chaque fois un top départ pour commencer l’amarrage des pièces. Afin de gagner du temps, les pièces seront déjà en l’air", résume-t-on encore du côté de chez Dufour.

Le trafic pas perturbé

Du côté du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, sa porte-parole, Jessica Nibelle, nous confirme que ce chantier de la passerelle "implique, en effet, une mise hors-service des voies de plusieurs nuits entre le 3 août et le 9 août. Des travaux de jours sont également prévus du 2 au 4 août". Ce travail ne devrait pas perturber les navetteurs. "Ces coupures auront peu d’impact sur le trafic des trains de voyageurs, car les travaux auront lieu principalement au-dessus du faisceau de voies. Une mise hors-service des voies principales de la gare de Mouscron aura lieu durant les nuits du week-end des 5 – 6 et 7/08."