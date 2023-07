Mouscron: des mets lyophilisés "Made in USA" pour parer à toute éventualité…

La crise du Covid fut révélatrice

C’est face à ce constat et à quelques autres faits internationaux que GDM Food a souhaité proposer une alternative. Dans sa cellule du MIM tournée vers les spécialités laitières et fromagères, on y trouve aussi des sachets de mets lyophilisés, comme l’expliquent les fils de la patronne aidée dans la démarche, Thomas et Julien Gaeremynck: "GDM Food est revendeur de la marque américaine ReadyWise, leader dans ce créneau outre-Atlantique. Elle offre une gamme complète de nourriture lyophilisée, allant des petits-déjeuners, fruits, légumes, aux repas végétariens ou encore à base de bœuf et de volaille. Il suffit d’ajouter 4 doses d’eau bouillante à un sachet pour avoir deux à trois portions de nourriture."

Sans tomber dans le catastrophisme (même si cette éventualité n’est plus à écarter), les utilités sont diverses, détaillent les jumeaux mouscronnois: "Notre réflexion a été initiée avec la crise du Covid. Elle fut révélatrice, en voyant des gens se battre dans des supermarchés ! En regardant l’actualité, il y a beaucoup de faisceaux qui démontrent qu’un seul grain de sable peut vite enrayer toute la mécanique… Une grève prolongée de routiers, une tempête de neige, une longue panne de courant ne permettant plus de payer avec sa carte, tandis que le cash disparaît de plus en plus, sont autant d’exemples.

Cette nourriture peut donc être un stock de sécurité alimentaire pour les personnes qui se disent “On ne sait jamais ce qui peut encore arriver” , c’est un investissement qui peut donner une sérénité d’esprit pour une petite crise passagère ou prolongée."Cette démarche est un peu ce que nos grands-parents faisaient à l’époque: "Ils stockaient des bocaux et des conserves. Le problème est que c’était lourd, encombrant et qu’il fallait penser à un roulement dans la conservation. Nos sachets de nourriture sont, a contrario, ce qu’on considère comme un produit miracle puisqu’ils ont une durée de conservation de 7 ans pour la viande, de 20 ans pour les fruits et légumes, et de 25 ans pour le reste ! La rotation des stocks ne se pose plus. L’avantage de la lyophilisation utilisée pour ce que nous proposons est qu’elle conserve aussi 95% des qualités nutritives contre 65% lorsqu’il s’agit de la déshydratation."

Les seaux en guise de contenant ont été pensés pour le stockage: "Leur forme permet de les empiler facilement au grenier ou dans une cave et ils sont résistants tant face aux rongeurs qu’à l’humidité, soulignent encore nos interlocuteurs qui s’adressent également à ceux qui prônent simplement des activités extérieures. C’est aussi une nourriture parfaite pour ceux qui font un trek, du camping ou partent faire du voilier…"

On a testé…

On a testé ce vendredi midi l’un des sachets. La préparation fut très aisée, la quantité généreuse et les saveurs promises au rendez-vous. La cuisson des pâtes fut juste, la sauce nappante, savoureuse et surtout pas trop salée comme c’est parfois le risque avec ces produits. On a même apprécié un petit croquant d’oignons rajoutant de la texture. Bref, ce fut concluant.