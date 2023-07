Le destin et le travail les a menés à Mouscron où ils se sont installés et ont fondé leur famille. Lucien tenait une entreprise de fer forgé et Maria l’assistait.

De cette union sont nés deux fils, puis deux petits-enfants et deux arrière-petites-filles.

Familles (très) nombreuses

Les amoureux sont issus d'une famille nombreuse comme le relate Lucien: "De mon côté nous étions 8 enfants et 9 du côté de mon épouse!"

Les deux jubilaires ont toujours été des passionnés de voitures: "Durant plus de 50 ans, nous sommes partis en vacances en Italie, du côté de Rimini, et nous n'avons pris l'avion qu'une seule fois : le jour où notre voiture est tombée en panne et qu'il nous a fallu prendre un vol de Bologne vers Bruxelles pour rentrer à la maison".