À Mouscron, le brevet cycliste s’exporte aux jeunes de Fedasil: "certains n’étaient encore jamais montés sur un vélo"

Haneen est l’une des trente enfants et adolescents à se mettre en selle pour suivre une formation accélérée. Une expérience enrichissante pour la jeune demandeuse d’asile… même sous la pluie et le vent.

Des conditions plus dignes d’un jour de Tour des Flandres que d’une matinée de juillet. "J’ai déjà fait du vélo avant de participer au brevet. Mais c’est un bon rappel pour être plus à l’aise dans la circulation ", avoue l’adolescente.

Là où les encadrants se postent à chaque carrefour pendant l’année scolaire, ils composent ici un binôme avec l’aspirant cycliste.

À la coordination du projet, on retrouve le gardien de la paix Jonathan Derudder. "C’est une formation plus condensée qui a débuté par une prise de contact en mai dernier. Les jeunes étaient allés à vélo sur la piste du Centr’Expo pour se familiariser avec les panneaux et la signalisation routière", indique l’intéressé.

"C’était la journée zéro. Ont suivi trois autres journées. La première pour réviser la théorie, la seconde qui est une journée dédiée à l’entraînement et la troisième pour l’évaluation. Les enfants et les adolescents y participent parce qu’ils l’ont voulu. On essaye de ne pas faire de l’examen une épreuve trop formelle, mais ils doivent savoir rouler de façon autonome, maîtriser leur monture et se débrouiller dans la circulation. La formation vient de se créer pour les jeunes du Refuge. Certains n’avaient encore jamais enfourché une bicyclette. Ils n’avaient pas d’équilibre. Après deux jours de pratique, on sent qu’ils sont à l’aise, qu’ils arrivent presque à se débrouiller seuls. Dès lors, on se dit que calquer cette formation pour la rendre accessible aux jeunes demandeurs d’asile avait du sens ", conclut le gardien de la paix.