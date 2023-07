Mouscron: s’inscrire aux "Olympiades du Refuge", qui auront lieu le mercredi 2 août

Au programme: quatre tournois (football, tennis de table, basket-ball et… Mario Kart) mais aussi d’autres activités comme la slackline, le teqball ou le badminton. "Les équipes pourront être mélangées en genre, en taille, en âge, en langue et même en compétences sportives", assure Yohann Miessen du centre Fedasil. "Le but de ces Olympiades est avant tout de se rencontrer et de passer un moment ensemble. "

Par la pratique du sport, la glace se brise, les murs s’effondrent et une fraternité se créé, tôt ou tard mais plus souvent tôt que tard. C’est aussi ça la magie du sport.

Alors si vous avez la flamme et que vous souhaitez vous mesurez à des adversaires de tout horizon, inscrivez-vous sur le Messenger du centre Fedasil Mouscron ou par mail via l’adresse info.mouscron@fedasil.be