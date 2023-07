Herseaux: Jean Beaucarne, grand nom pour petit bout de rue !

À hauteur de l’entrée du clos (sur la gauche), le "petit bout de rue", juste au-delà du home, aujourd’hui composé d’une vingtaine d’habitations. ©ÉdA

Un hospice pour vieillards et orphelins

En 1896, Le Révérend Pierre Baes, curé du village, fonde l’Hospice Saint-Joseph, grâce à l’aide financière "de quelques familles charitables de la localité". Le petit tronçon appartient alors au Hameau du Petit-Tourcoing, avant de porter le même nom en tant que rue. Les registres de population de l’époque nous signalent qu’une quinzaine d’habitations ouvrières y sont présentes, ainsi qu’une ferme ; cultivateur, garde champêtre, douaniers (3), journaliers (4), tisserands (3), ourdisseur, couturière et charpentier peuplent la petite voie au-delà du nouvel hospice, à la lisière de la campagne.

Dirigé par des sœurs de Saint Vincent de Paul de Kortemarck, le home se compose au départ d’un corps principal auquel est accolée une aile, côté gauche. Quelques années plus tard, une seconde aile est ajoutée, côté droit. Vers 1920, environ 70 vieillards et orphelins, des deux sexes, sont hébergés en ce lieu. Au fil des décennies, l’hospice Saint-Joseph évoluera, tant au niveau du nombre de "pensionnaires" que des infrastructures qui accueillent à ce jour quelque 300 personnes, sous l’appellation "Maison Saint-Joseph".

Vue actuelle de la rue J. Beaucarne, prise dos au pont du chemin de fer. ©ÉdA

Nouvelle appellation, nouveau clos

La rue du Petit-Tourcoing conservera son appellation jusqu’à la fusion des communes, en 1977 ; lui sera alors attribué le nom de l’ancien sénateur et bourgmestre Jean Beaucarne. Quant à l’aspect de la petite rue herseautoise, outre l’élargissement de la voie et le macadam qui remplacera à cette même époque les bons vieux pavés, un parking et un clos d’une dizaine de maisons verront le jour, dès 1990, sur le terrain situé face à la maison de repos Saint-Joseph, terrain ayant servi jusque-là de potager et verger exploités pour les résidents du home.

En 1990, le verger et jardin du home laisse place à un parking ainsi qu’au clos intégré à la rue J. Beaucarne. ©ÉdA

Herseaux doit beaucoup à Jean Beaucarne

Jean Beaucarne (1888-1964), avant-dernier bourgmestre d’Herseaux, sénateur. ©ÉdA

Fils d’Henri, tisserand, issu d’une famille de onze enfants, Jean Beaucarne est né rue du Ham, le 19 mars 1888. Âgé de 31 ans, il est nommé secrétaire du Parti socialiste ; deux ans plus tard, en 1921, lui est confié le secrétariat du Syndicat et de la Mutuelle. La même année, le 17 juin, Jean Beaucarne entre au conseil communal.

Suite aux élections du 9 octobre 1932, le Parti socialiste l’emportant sur les catholiques, il est désigné comme bourgmestre, présidant le conseil communal le 6 mai 1933. Pour la 1re fois, les socialistes accèdent au pouvoir communal. Notons qu’un grand cortège fêtant dignement cette victoire rassemblera 6 000 à 7 000 personnes, preuve des profondes convictions politiques de l’époque.

D’importantes réalisations, une attitude patriotique

Durant son 1er mandat, Jean Beaucarne contribuera à plusieurs aménagements sur le territoire herseautois: extension du réseau électrique, ouverture de la rue Traversière (1933), amélioration de la chaussée des Ballons et de la rue de la Broche-de-Fer, construction d’une nouvelle école communale pour garçons (1937) et pour filles (1939), installation du réseau d’eau potable (1936).

Vue du home, en 1911. L’aile de droite est cette fois présente. En face, vue partielle des vergers et potager, aujourd’hui parking et clos. À l’avant-plan, à gauche, l’ancienne habitation, encore présente aujourd’hui, mais dont la façade a été transformée. ©ÉdA

Jean Beaucarne se distinguera également durant la Seconde Guerre. En mai 1940, il ne daignera pas quitter son poste, présidant un conseil communal le 21 février 1941. Le 1er juin 1942, le bourgmestre herseautois est forcé de laisser sa place à l’échevin pro-allemand Deslée. Son attitude patriotique le conduira en prison, trois mois durant, à Courtrai, ainsi qu’en Allemagne au cours de l’été 1944.

Jean Beaucarne sera encore conseiller provincial du 27 décembre 1944 au 24 février 1946, et siégera au Sénat comme représentant de l’arrondissement de Courtrai-Ypres en 1950. Pour raison de santé, il démissionnera le 20 décembre 1955, avant de s’éteindre à Herseaux le 14 juin 1964.

Le home Saint-Joseph, vers 1900, ne possédait qu’une aile, côté gauche. Pour seule voie, un large sentier. ©ÉdA

Luc et Patrick témoignent

Deux anciens de la rue, Luc Devos et Patrick Vandenberghe, arrivés respectivement dans la rue Jean Beaucarne en 1970 et 1972, se souviennent.

Patrick Vandenberghe (à gauche) et Luc Devos, deux anciens de la rue J. Beaucarne. ©ÉdA

"La plupart des habitations, dit Patrick , étaient de petites maisons mansardes ; la rue était pavée, tout comme les trottoirs, bordés de pierres bleues. Juste avant la fusion en 1977, le bourgmestre Pierre Mullie, craignant que les avoirs communaux ne"glissent"vers Mouscron, a préféré utiliser la somme à divers travaux. La voie sera ainsi macadamisée. Le pont du chemin de fer sera élargi afin de permettre l’accès aux pompiers vers le home."

Luc Devos n’est pas en reste, côté souvenirs. "À notre arrivée, la majorité des riverains étaient des pensionnés avec qui l’on a très vite fait connaissance. Serviabilité et entraide étaient bien présentes, apportant un plus indéniable dans la vie quotidienne."