Menu typiquement belge pour la fête nationale

Dès le départ, Robert Deschryver et ses comparses ont accueilli les participants à la brasserie De Ranke, en servant du jambon d’Ardenne accompagné d’une bière de la maison.

Départ de la balade gourmande de la Brasserie locale De Ranke. ©ÉdA

Quelques mètres plus loin, au Forgeron, les promeneurs ont savouré une tomate crevettes revisitée par le traiteur Mickael.

Un parcours peuplé de nombreuses dégustations. Ici, une version revisitée de la tomate crevettes! ©ÉdA

Ensuite, le rendez-vous était prévu chez Ephrem, le président des Gilles de la main, pour déguster une soupe ostendaise, qui a fait l’unanimité. Puis, direction le hameau le Moulin rouge, pour rejoindre par un long trajet, la "Carrière du diable" où la confrérie des porteurs de géants a servi un spiritueux de la distillerie Gervin.

De là, destination Le Bœuf pour se régaler d’une carbonnade flamande mijotée par La P’tite Folie, accompagnée bien évidemment de frites.

Dans le jardin de la taverne "Le Bœuf". ©ÉdA

L’estomac bien calé, les marcheurs ont entamé la descente du village pour se rendre au lieu-dit le "Bas Beurre". Là, les géants Maria et l’abbé Goormachtigh ont offert le péket, la boisson emblématique de Liège. Les dernières enjambées ont mené les promeneurs au café Le Peuple où une portion de fromage d’Obigies a permis d’enchaîner joyeusement sur le dessert servi au Dottibar.

Le fromage pour une parfaite fin de repas. ©ÉdA

C’est donc sur une note sucrée, avec une gaufre de Bruxelles nappée de chantilly, qu’a pris fin cette gourmande randonnée.

Tous charmés

Parmi les participants, Patrick et Ariane qui habitent le village décryptent le rendez-vous: "Nous avons participé l’année dernière et cela nous a vraiment plu. De ce fait, pour nous accompagner, nous avons convié des amis de Bruxelles, Tournai et Lille. Tous ont apprécié cette initiative originale. L’organisation est au top, il y a une réelle ambiance chaleureuse, les plats sont délicieux. Nous nous sommes vraiment amusés". Même son de cloche pour les Herseautois Catherine et son papa Michel: "On connaît le village, mais ici il y a encore un aspect campagnard, avec beaucoup de chapelles, de beaux corps de ferme. De plus, j’ai retrouvé un ami que j’avais perdu de vue. C’est vraiment une belle journée !"

Des sourires, des rencontres, des échanges… ©ÉdA

L’activité était agrémentée d’un quiz composé de 17 énigmes. Un tirage au sort parmi les bulletins ayant toutes les bonnes réponses a désigné les gagnants suivants: 1.Laurence Vanhulle de Dottignies, 2. La famille Dufour de Taintignies et 3.Mortagne/Decuypers de Luingne.