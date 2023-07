C’est à Herseaux que s’est déroulée la cérémonie patriotique qui, dorénavant, se tiendra à tour de rôle dans l’entité.

Cette célébration commémorative organisée au sein de l’entité, permet aux citoyens d’être réunis et d’y participer au même endroit. Bien entendu, les autres monuments de l’entité ne sont pas délaissés et sont également fleuris et pavoisés.

Le Te Deum chanté au sein de l’église Saint-Maur s’est clôturé par un moment très émouvant: le chant de l’hymne national ukrainien entamé par Katia et Olga accompagnées de Philippe Stichelbout.

En effet, le président et le comité de l’Entente patriotique ont souhaité rendre hommage à ce pays en guerre et s’en explique dans son discours: "Notre pays est témoin d’une guerre qui se déroule à ses portes. Très concernés par les événements qui se passent là-bas, nous avons donc invité les Ukrainiens. Avec l’ASBL Amicale belgo-ukrainienne dont le siège est à Herseaux, nous tenons à témoigner de notre soutien aux réfugiés d’Ukraine et manifester notre attachement et nos préoccupations dans les événements qui nous parviennent tous les jours."

À la suite des discours et du dépôt de gerbes, les hymnes nationaux belge et français, interprétés par la Philharmonie Royale Sainte-Cécile d’Herseaux, ont retenti sur la place du village.