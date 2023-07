"La criminalité évolue" en terre hurlue - Bientôt 200 caméras de vidéosurveillance - Fraudes, interventions, accidents: les chiffres

"La criminalité violente a énormément diminué. On était bien plus souvent confronté à des braquages ou des vols avec violence par le passé. À une époque, les home-jackings ou les car-jackings étaient notre priorité. C’est bien plus rare aujourd’hui, mais les actions criminelles se déportent vers d’autres domaines moins risqués."

Arnaque en ligne, violences intrafamiliales

Comme la criminalité, la police doit se réinventer. "Les infractions en ligne sont devenues notre quotidien. On développe une approche transparente sur la question. La première erreur de raisonnement, c’est de croire qu’on est à l’abri de ce type de fraudes, qu’on ne se fera jamais piéger. Toutes les structures peuvent se faire avoir, comme ce fut le cas au CPAS de Mouscron l’an dernier (on ajoutera: ou au CHwapi en janvier 2021)."

Le slogan "plus de bleu en rue" si cher à Jean-Michel Joseph, est pourtant difficilement applicable tant la police locale de Mouscron doit aussi composer avec la problématique du sans-abrisme, la criminalité en ligne ou les violences intrafamiliales. "On développe une cellule de prévention pour ces deux derniers domaines, qui constituent désormais notre quotidien", reprend le chef de corps. "Le problème des violences intrafamiliales est énorme. C’est un phénomène de société auquel toutes les instances sont confrontées. On continue de se perfectionner en assurant une détection, une coordination et un suivi. Avec le développement du dispositif de l’alarme harcèlement (un bouton actionné suffit pour alerter discrètement la police), on va encore progresser sur ce sujet." Car la police belge enregistre chaque année plus de 20 000 plaintes.

"Récemment, nous avons amélioré notre réseau de vingt caméras supplémentaires depuis quelques semaines et quelques mois", avoue Jean-Michel Joseph.

Les nouvelles "recrues" de la zone sont visibles à la jonction entre le boulevard de la Fraternité, à Wattrelos, et le boulevard de l’Eurozone à Mouscron. Les caméras surveillent les allées et venues ainsi que le rond-point. "La police de Mouscron disposera d’un parc d’environ 200 caméras de vidéosurveillances quand les dernières installations seront opérationnelles."

Renforcer la surveillance frontalière

Quels sont les prochains endroits à prioriser pour la zone ?

"Une partie du centre-ville puis le Tuquet, le Mont-à-Leux et il faut espérer, à terme, équiper également les centres de village de Dottignies, Luingne et Herseaux. Mais l’objectif était surtout de se renforcer le long de la bande frontière, où tout se joue", conclut Jean-Michel Joseph.

Logique pour une frontière aussi dense avec les villes voisines de Wattrelos et Tourcoing.

> Les plaintes pour fraude informatique ont augmenté de 75% entre 2021 et 2022 passant de 207 à 362 en douze mois. Idem pour les délits liés à l’informatique qui augmentent tous les ans depuis 2018, en passant de 381 à 700 plaintes en l’espace de cinq ans.

> Les faits d’escroquerie sont en nette augmentation également, en passant de 102 en 2018 à 281 l’an dernier.

> Parmi les autres chiffres, 50% des interventions de la police de Mouscron sont liées à des problèmes concernant les individus (conflits entre personnes, en danger, comportement dérangeant) et des infractions liées à des nuisances sonores (1 686 déplacements dont 447 interventions liées aux troubles HoReCa).

> En termes de sécurité routière, le nombre d’usagers faibles impliqués dans un accident a diminué de 13% entre 2021 et 2022. Les cyclistes, piétons et cyclomoteurs sont concernés par 85 accidents l’an dernier. Le nombre d’accidents a également diminué tous les ans depuis 2018.

> Enfin et pour finir sur une nouvelle moins réjouissante: la tendance est à la hausse pour 2023 concernant les coups et blessures, les dégradations de la propriété et les vols et cambriolages.