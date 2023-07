Mouscron : l’aventurier Louis-Philippe Loncke traverse les Alpes à pied et en totale autonomie !

L’explorateur originaire de Mouscron Louis-Philippe Loncke (46 ans) part pour une nouvelle aventure. Le but de cette expédition est de réaliser un autre record de FKT (Fastest Known Time) sans assistance sur la Grande Traversée des Alpes (GTA), ce qui constituerait une première mondiale. "L’expédition est similaire à la Haute Route Pyrénéenne de 2020, mais plus courte et avec moins de dénivelé positif et négatif", détaille Louis-Philippe Loncke.