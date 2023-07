Factures démentielles et refuge archi complet: un été cauchemardesque à la SPA de Mouscron

Chaque été, le constat est alarmant. Chaque été, il s’aggrave pourtant: le Refuge de la SPA de Mouscron est "archi bondé", selon sa directrice. "Rien que le deuxième week-end de juillet, nous avons pris en charge cinq chiens, la plupart lors d’abandons sauvages. Il n’y a plus aucune place dans les niches, plus aucune place dans les cages. On arrive parfois à faire cohabiter deux chiens de petits gabarits qui s’entendent bien, mais on doit refuser des accueils en pension. Une bénévole a été confrontée à ce crève-cœur il y a quelques jours. Elle a été malmenée par son interlocuteur au téléphone. C’est malheureux, mais c’est notre réalité."

La situation est critique pour les "loulous" comme les appelle Laura. Elle l’est aussi financièrement après un hiver particulièrement rude matérialisé par des dépenses énergétiques qui ont quadruplé.

"On doit payer les factures avec un porte-monnaie qui n’a jamais été aussi léger. L’association est sur le fil du rasoir. C’est bien simple, on débourse environ 72 000 euros par an pour les soins, la stérilisation et tous les frais inhérents au bien-être de nos pensionnaires. Sur cette enveloppe, nous ne recevons aucun subside. Comme le refuge est rempli, les frais sont colossaux, surtout en ce moment avec les chatons (nourriture adaptée, vaccin, etc). L’équation est compliquée puisqu’on refuse de se résoudre à l’euthanasie, sauf en cas de dernier recours. "

Situation alarmante, mais pas encore désespérée. L’ASBL a pu compter sur plusieurs bouées de sauvetage, dont le geste de deux entrepreneurs locaux qui ont accepté de donner du matériel à la SPA pour réparer la toiture de la vieille ferme qui abrite les chiens de petite taille.

"La chance d’avoir un tel réseau de bénévoles"

Depuis quelques mois, c’est la bénévole Ksenia Devos qui organise des collectes de dons dans les grandes surfaces mouscronnoises. "Elle fait un boulot monstre pour l’association", la remercie Laura Willen. Si cette volontaire prend la lumière (via des vidéos teintées d’humour), ils sont nombreux à agir dans l’ombre. "L’équipe se démène pour les animaux, qui en ont grandement besoin. On est parfois confronté à des moments de tension due à la nervosité et à la situation délicate de la SPA, mais tout le monde avance dans la même direction. Les animaux ont de la chance d’avoir autant de volontaires aussi précieux. "

Autre rayon de soleil dans la grisaille: les dons qui affluent depuis Mouscron, Tournai ou même depuis le Nord de la France. "On a également reçu un subside de 5 000 euros par la Ville de Mouscron (qui développe en parallèle son projet de refuge pour animaux sauvages). Mais ce sont surtout les donateurs privés qui font preuve d’une grande générosité."

En janvier dernier, la bourgmestre indiquait concernant ce refuge qu’il n’était "pas question d’y accueillir les chiens et les chats, sauf si la SPA est saturée." C’est désormais le cas pratiquement tout le temps. Est-ce une autre bouée de sauvetage pour la SPA ? "Je l’espère", poursuit Laura Willen.

D’ici là, l’ASBL continue de faire des miracles, compte tenu du contexte. "On veut consacrer du temps à l’éducation des chiens qui ont rencontré des problèmes dans leur ancien foyer. Le travail spécifique reste une priorité, même dans une structure débordée", conclut la directrice de la SPA.