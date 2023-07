Herseaux : un véhicule verse au fossé dans la rue de la Roussellerie, dimanche soir

L’occupant du véhicule n’est pas blessé et les dégâts ne sont pas majeurs. Mais pour les opposants au projet immobilier des 3 Herseaux (et de la première phase des 110 logements de Via Nova), cet accident mineur constitue du pain béni pour rappeler "que les voiries ne sont pas adaptées" à un projet immobilier d’une telle ampleur, étant donné le caractère "répétitif" de ce genre d’embardée. Un petit tour dans nos archives permet d’ailleurs de s’en rendre compte..