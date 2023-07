Mouscron: enfant autiste, David vit sous la menace de devoir quitter la Belgique avec sa famille

Cruel, le refus du permis d’asile arrive au moment où la maman a trouvé du travail (comme aide-soignante à la Seigneurie du Val) et où David parvient à s’ouvrir au monde extérieur.

Privée de travail, privée du droit d’asile, la maman du jeune enfant atteint d’autisme est démunie. Sa demande d’asile a été déboutée "sous prétexte qu’il existe des structures traitant l’autisme au Congo", indique l’association l’Autisme en Belgique. "J’ai vécu pendant des années au Congo et je sais qu’il n’y a pas d’école spécialisée qui peut accueillir mon fils. Il y a des services de psychiatrie, mais ce n’est pas l’endroit où doit aller David ", reprend la maman, désemparée. et qui n’a aujourd’hui aucun endroit où aller. "Je ne veux pas rentrer au Congo. Ici, j’avais un travail qui me permettait d’élever convenablement mes enfants, j’avais une école qui faisait des merveilles avec David. J’aimerais que rien ne change. J’ai réintroduit une demande de régularisation et j’attends de recevoir des nouvelles", conclut la maman.

"Il a fait des progrès remarquables en 6 mois"

"Depuis son arrivée en décembre, David a fait des progrès remarquables ", indiquent les logopèdes de l’école spécialisée mouscronnoise. "C’est ce qui nous désole. Son évolution a été fulgurante en seulement quelques mois. Quand nous avons accueilli David pour la première fois, c’était un enfant qui vivait dans sa bulle. Il était mutique, ne parlait à personne. Aujourd’hui, c’est l’exact opposé. C’est un jeune garçon qui arrive à l’école avec le sourire, qui ne refuse plus le contact et nous fait des câlins. "

Lorsque l’épée de Damoclès s’est transformée en coup de poignard pour la maman de David et ses quatre enfants, le personnel de L’Eveil a promis d’accompagner la famille congolaise dont les attaches en Belgique sont pourtant solides. "Ce serait un crève-cœur de perdre David puisque ça pourrait réduire à néant tous les progrès qu’il a fait depuis le mois de décembre ", estiment les logopèdes. "Une fin brutale à cette stabilité peut avoir des effets ravageurs sur un enfant souffrant de troubles autistiques. C’est comme si toutes les fondations cédaient. C’est absolument ce qu’il faut éviter pour David, qui risque de se renfermer de nouveau. Les conséquences de cette décision nous font peur pour lui et sa famille."

Personne, dans l’école spécialisée de la rue de la Coquinie, ne veut tout voir s’effondrer du jour au lendemain. "L’enseignement spécialisé est une force ici, en Belgique. C’est déjà bien plus compliqué en France, ça l’est certainement davantage au Congo. À notre échelle, on se sent démuni pour David, pour sa maman et pour ses trois frères. On essaye de se mobiliser, de faire prendre conscience qu’il faut mettre la pression sur les autorités pour leur permettre de rester là où leur vie se construit."