L'Amicale Max Lessines bien active à Mouscron

Michèle Delannoy, présidente de l'Union des écoles communales et échevine honoraire, demeure le ferment de cette association qui apporte son soutien à l'ensemble des établissements gérés par la Ville. Celle-ci finance par exemple des activités pédagogiques, comme une animation médiévale au Château des comtes, ou récréatives pour les plus jeunes. Elle remet aussi annuellement un cadeau à un élève de chaque implantation qui s'est illustré par ses qualités humaines et son sens de la camaraderie.