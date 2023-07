C’est quoi, ces chats monumentaux installés sur l’autoroute E17 ?

Ça se lèche les babines dès qu’on quitte le territoire hurlu! ©ÉdA.

Pour fêter les 50 ans de l’E17 et ce qu’elle a permis

La démarche est initiée par l’intercommunale courtraisienne Leiedal qui cherche encore des toits pour en installer six en tout. Elle n’a pas pour unique volonté de mettre de l’art sur l’autoroute qui traversant le territoire.

L’objectif est bien plus symbolique: célébrer les 50 ans de cette autoroute et ce qu’elle a permis, comme l’a expliqué Wout Maddens, président de l’intercommunale voisine, auprès de notre confrère d’Het Nieuwsblad: "L’E17 a servi de levier à l’entrepreneuriat dans le sud-ouest de la Flandre et a entraîné une énorme activité dans la région. Le chat symbolise la résilience de nos entreprises".

Deux expositions déjà prévues

Ce demi-siècle sera fêté durant une année. Il a commencé par ces gros matous et sera aussi célébré au travers d’une expo intitulée "Le parcours de l’autoroute" ouverte à tous, dès le 26 août, au campus "The Square" à la Hogeschool West-Vlaanderen et "Haut Courtrai et interventions artistiques le long de l’E17" à la Jan Persijnstraat.