Mouscron: la boucherie Demol a baissé le rideau après 65 années d’activité

De 1957 à 1968 dans la Petite rue

Des larmes, il en fut également question, voici quelques heures, à l’occasion d’une petite réception de clôture au sein même de l’adresse de proximité. "Mes parents ont lancé leur boucherie dans la Petite rue – j’y suis né ! – de 1957 à 1968 avant de venir s’installer ici, rue de Tourcoing. C’était toute leur vie… Ils ont tenu leur commerce 30 ans et nous durant 35 années supplémentaires, résume Régis.

L’homme a bien eu deux enfants avec sa femme Régine mais ils ont opté pour une autre destinée. On a cherché un repreneur durant un an, en vain. J’ai peur que cette profession ne soit en voie de disparition: on ne peut pas compter ses heures et c’est quasiment essentiel de travailler en couple…"

Lors du discours au sein de la boucherie. ©ÉdA

Cordons bleus et autres saucisses piquantes, spécialités d’une maison plutôt tournée vers la boucherie que vers l’esprit traiteur, ne feront plus le bonheur des papilles d’habitués. "Il y a des clients qui m’ont vu naître et je connais des clients que j’ai vu naître !" sourit Régis.

Son épouse, les yeux rougis d’émotion, embraye: "On aime les gens, notre clientèle est comme une seconde famille pour nous. On connaît tellement bien nos clients qu’on sait même le nom de leur chien ! En 35 ans d’activité, pas un jour je suis venue travailler contre mon gré. Alors toutes ces marques de sympathie durant la semaine écoulée, ça nous fait chaud au cœur. C’est gai d’avoir été autant appréciés !"

Pas concurrents, collègues

Un esprit chaleureux se palpait aisément lors de la réception de fermeture à destination d’un couple aussi discret que fusionnel qui méritait bien une mise en lumière.

La famille entourant Régis et Régine. ©ÉdA

La famille et les amis étaient là pour trinquer à ces adieux professionnels. Les responsables de la boulangerie d’à côté et de la fromagerie d’en face aussi.

Et plusieurs visages de boucheries de l’entité également. Car la concurrence est bien un mythe dans le secteur mouscronnois, comme le souligne toujours M. Demol, également président du syndicat des bouchers: "Entre bouchers, on est tous collègues à Mouscron. Pour vous le faire comprendre par un exemple: jusqu’à ce qu’il parte à Courtrai, Pascal ( Ndlr, la boucherie Desmedt, rue du Christ) était le boucher le plus proche. S’il manque quelque chose à l’un ou à l’autre, on s’entraidait. Le soleil brille pour tout le monde. Il n’y a pas de concurrence ici, il y a un certain esprit mouscronnois qui est cultivé et certains autres syndicats m’envient cette belle entente !"