Mouscron: le Docteur Tratsaert a reçu les honneurs de ses patients

Voilà 43 ans que Lynda Tomme et son époux Jean-Claude Samyn ont le même médecin: Guy Tratsaert, installé dans le centre de Mouscron, d’abord rue des Villas, puis aux abords du Carrefour et enfin rue de Tourcoing, au rez de la résidence du Bois de Boulogne. Même s’ils comprennent la décision de leur médecin, pas facile de se séparer de celui qui, au fil du temps, est devenu un confident, un ami. Se rendant compte, via les réseaux sociaux, que la patientèle du docteur Tratsaert partageait le même désappointement, ils ont préparé, avec la complicité de son épouse, une petite réception bien sympathique.

"Place aux jeunes"

Sur le coup de 17 h, ils étaient ainsi une quarantaine à l’attendre à l’entrée de son cabinet pour lui témoigner leur reconnaissance, non seulement pour les soins qu’il leur a prodigués mais aussi pour son écoute, sa disponibilité et son empathie. Des chocolats pour madame, qui fut sa secrétaire médicale, et une bonne bouteille ont concrétisé ces témoignages qui se sont finalement prolongés: plusieurs autres patients se sont en effet succédé dans le cabinet ouvert jusque 19 h, pour la dernière fois.

©ÉdA

Même si, plutôt pragmatique et fanfaron, il lançait à la foule que, médicalement parlant, il n’existait désormais plus, et qu’il encourageait chacun à se trouver au plus vite un nouveau médecin, le docteur Tratsaert nous a confié combien toutes ces attentions l’avaient ému avant d’expliquer son départ: "J’ai 69 ans et ne m’appelle pas Molière. Je ne désire pas mourir sur scène ! Papa est décédé jeune et maman à 72 ans. Ils ont travaillé toute leur vie ( NDLR, Louis et son épouse étaient les emblématiques patrons du Café de l’Ours) . Mon épouse aussi en avait assez. Il n’était pas possible non plus de réduire nos activités et travailler par exemple 4 jours par semaine au lieu de 6 puisque la charge de travail aurait été la même. Pas question en effet de faire une croix sur le"colloque singulier", la rencontre de visu et la discussion avec le patient, ferment de la confiance qui s’installe au fil du temps. Place aux jeunes désormais. À ce propos, deux s’installeront sous peu rue de Menin, aux appartements de l’ancien Sarma."

Sous le soleil de la Costa Blanca

Soirée de gala des Mérites sportifs 2007 au cours de laquelle Godfried Dejonckheere remet le trophée au papa de Lecluyse devant Guy Tratsaert, président des Dauphins mouscronnois. ©ÉdA

Le docteur Tratsaert, citant Jean D’Ormesson au soir de sa vie, décidément notre docteur a des lettres, se montre content de ces 43 ans qui s’apparentent davantage à une vocation qu’une carrière: "Nul n’est parfait mais c’est bien comme ça, je suis satisfait de ce que j’ai fait."

Le devoir accompli, le couple peut désormais se reposer. Ce sera, d’ici quelques mois, au soleil de la Costa Blanca. Notre rédaction leur souhaite longue et paisible retraite.