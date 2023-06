Mouscron : le Risquons-Tout en Goguette est de retour à la Faune, du 30 juin au 2 juillet

Cette année encore, le programme du festival est fourni et varié. En trois jours, 24 groupes ou artistes défileront sur la scène du Risquons-Tout. "On fait à nouveau le pari du prix libre cette année", confirme le collectif La Faune. "L’enjeu est double: permettre l’accessibilité à tout le monde, le prix d’entrée ne pouvant retenir quiconque de participer à la fête et encourager la prise de conscience du public quant aux moyens financiers indispensables pour réunir une programmation attrayante et de qualité. Le tout en invitant chacun(e) à la solidarité envers les personnes moins nanties et envers l’équipe de La Faune, qui se démène pour vous offrir ce grand moment qu’est le Risquons-Tout en Goguette."

Un grand moment car c’est l’événement qui réclame le plus d’investissements et de moyens, puisque réparti sur trois jours.

Le collectif mise encore sur une programmation éclectique, savant mélange entre les fidèles de La Faune et de nouvelles têtes qui ont tout pour séduire les spectateurs.

Le programme complet des trois jours

Les festivités commencent vendredi à 18 heures avec Tarafikants, Kermesz à l’Est, Fleuves Noirs, Landrose et DJ Lichelle.

Samedi, l’après-midi sera lancé par Love Jazz (à 14h30), avant la déclamation par les élèves de l’académie de Mouscron. La suite:

Paula Fargue, Igor Messiaen, Triczine, Natifs, Molo Sayat, Icare, Don Kapot, Carl et Les Hommes Boîtes & The WRS.

Dimanche, c’est NA qui ouvre le bal à 14h30, avant Collectif Georgette, Professeure Postérieur, Trio Misturado, Stakkatak, Love Jazz, Pyrizein et Frau Blücher and the drünken horses, pour conclure.

Toutes les prestations musicales seront entrecoupées d’ateliers et d’animations.

Pour ne rien laisser au hasard, un camping sera mis à disposition à 500 mètres du site, avec accès à des douches et toilettes. "Tentes, camping-cars et camionnettes sont les bienvenus ", conclut l’organisation.

Renseignements sur Facebook La Faune ou sur https ://lafaune.org/