A que Thierry Luthers (re)viendra à Mouscron chanter du Johnny. ©ÉdA

Il s’agira à chaque fois d’un concert gratuit. La programmation est idéalement éclectique pour que chacun puisse y trouver son bonheur.

"Ces concerts auront un caractère volontairement intimiste: il ne faut pas s’attendre à un grand jeu de lumières ni à une dizaine de musiciens qui accompagnent un artiste ! On avait déjà tenté l’expérience avec Marka venu donner un concert sous une tente berbère. On sera dans le même esprit, pour ceux qui y étaient.

On veut des concerts à chaque fois très proches du public dans un joli cadre, avec le bar géré par le Syndicat d’initiative qui tournera et qui permettra de financer d’autres rendez-vous dans l’entité, explique Laurent Harduin, échevin de la Culture. C’est le Syndicat d’initiative qui prend en charge en partie ces concerts. Le reste, c’est la Région wallonne et du partenariat privé."

Quelques personnalités sont annoncées "comme Thierry Luthers qui viendra chanter des chansons de Johnny Hallyday dont il est passionné (19/7). Marc Pinilla aussi du groupe Suarez (9/8) . Enfin, ça nous fait plaisir de recevoir un Mouscronnois convaincu, Jacques Mercier, qui viendra raconter l’histoire du jazz pour clôturer l’été, tandis que son fils Stéphane l’exprimera musicalement (23/8) .

L’objectif est de proposer un rendez-vous hétéroclite, en essayant d’être le plus familial possible. Ça commencera donc avec les années 80, ce mercredi, du Michel Sardou (5/7) , du rock au sens large (12/7) , de l’Elvis (26/7), du Michael Jackson (2/8) ou encore de l’Aretha Franklin (16/8) . Ça commence à 19 h 30 pour se terminer à 21 heures. De quoi encore permettre d’aller se faire un restaurant en ville, dans la foulée", continue notre interlocuteur.

Arrivez sans réserver… mais réservez si vous le pouvez !

L’accès est totalement gratuit. Vous pouvez donc arriver sans crier gare pour mieux chanter vos refrains préférés avec l’artiste présent. Cependant, l’organisation souhaite que le public réserve au maximum sa venue afin de lui assurer le meilleur confort possible.

"Ce système est uniquement mis en place afin de sonder la tendance. En fonction de l’engouement, on pourra adapter la disposition du podium, plus près ou plus loin du public afin que ce dernier puisse apprécier le concert le plus confortablement possible. De plus, ceux qui auront réservé seront aussi informés d’une éventuellement annulation en cas de pluie par exemple", conclut M. Harduin.

www.visitmouscron.be/musique-a-central-parc/