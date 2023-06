Mouscron : des adieux poignants mais fêtés dignement à La Fraternelle

Pendant trois jours, les fidèles de l’établissement se sont réunis une dernière fois, avant que le rideau ne s’abaisse pour de bon. "Les festivités d’adieux ont commencé vendredi par un concert. Samedi, c’était le traditionnel karaoké (la soirée emblématique de La Fraternelle) et dimanche, une fanfare est venue mettre l’ambiance et accompagner les dernières heures du café."

Le bistrot, point de rencontre de nombreux militants et associations orientées à gauche, paye le renouveau de Solidaris dans la rue du Val. Une autre surface commerciale remplacera la maison du peuple de la cité des Hurlus. Nature de l’enseigne ? "Impossible de le savoir aujourd’hui", précisait Sébastien Choquet, fin mars. La volonté de Solidaris était de trouver un commerce "en lien avec le projet développé."

"Un pincement au cœur"

Ce projet représente un investissement de 15 millions d’euros. Le bâtiment actuel sera rasé et remplacé par un nouvel édifice composé d’un commerce, d’une nouvelle salle polyvalente et de 29 appartements. Solidaris créé aussi nouveau pôle multiservice, qui remplace des bâtiments abandonnés et squattés. Les travaux devraient débuter au printemps 2024. "On s’attendait à ces adieux, je dois même dire qu’on s’y était préparé. Le bâtiment devenait vieillissant et ne répondait plus du tout aux attentes de Solidaris. Mais même après sept ou huit mois après l’annonce, ça reste difficile. J’ai eu un gros pincement au cœur en éteignant les lumières du café pour la dernière fois", reprend Ludovic Tocha.

Pendant 48 heures, le gérant était entouré de tous ceux pour qui la maison du peuple représentait quelque chose: une deuxième maison, un Quartier général, un lieu de rencontre et de partage. Ils l’ont accompagné pour la fin de l’histoire.

Le gérant de la Frat’se consacrera désormais à son autre établissement (Au Moulin, dans la rue des Moulins) et mûrit un autre projet qui devrait se concrétiser prochainement.