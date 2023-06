Dès 10 heures, de nombreux promeneurs ont rallié La Cigalière pour se balader sur les circuits fléchés par les adultes du Centre.

Après l’apéritif et le barbecue, la fête a continué en musique avec le groupe "Haro", la prestation d’Olivier de l’Envol et le groupe de percussions animé par Souleymane.

Les bénéfices réalisés lors de cette journée permettront la concrétisation de divers projets. Et, le directeur Sébastien Delecroix de les citer: "Notre projet de"Table d’hôtes" qui a démarré en mars prend vie. Deux fois par saison et sur invitation nous pourrons accueillir huit convives pour un repas entièrement préparé et servi par les personnes du Centre.

L’autre projet est la construction d’une nouvelle terrasse. Suite à la construction de la véranda sur l’ancienne terrasse, et malgré notre beau jardin, nos bénéficiaires ne bénéficient plus d’une surface extérieure sécurisée pour prendre le repas ou profiter lors des beaux jours. L’aménagement d’un terre-plein permettra ainsi à chacun d’évoluer de manière sereine et autonome dans un espace sûr et plaisant, quelles que soient leurs capacités motrices".

À noter: le prochain rendez-vous de La Cigalière est la présentation du spectacle intitulé "Elle est super ta sœur". Un "seul en scène" de Magali Zambetti qui se livre sur son histoire et celle de sa sœur atteinte de trisomie 21.Une belle déclaration d’amour à la différence.

À noter à votre agenda le vendredi 1er septembre à 19 h 30 en la salle "Le Foyer". PAF 10 €, en prévente à La Cigalière 056 485 707.