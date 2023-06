"Il y aura une vingtaine de mascottes en tout qui seront présentes en centre-ville, de 15 à 18 heures, résume l’échevin Laurent Harduin, à la tête des Festivités et du pôle"Développement commercial et innovation".

Il tient à souligner au passage la grande implication des commerçants. "Il y avait quelques difficultés avec la braderie, voici quelques années, mais on sent qu’elle est repartie, notamment parce que ceux à la tête des boutiques dans les différentes rues se sont accordés pour organiser le rendez-vous ensemble, à une même date. Ils sont désormais bien impliqués et ils jouent le jeu d’ouvrir en nombre."

Du jazz itinérant ce samedi… et durant tout l’été

Les commerçants apportent leurs animations et les croisent avec celles proposées par les acteurs communaux. Ainsi, le public pourra aussi apprécier une atmosphère jazzy, que ce soit dans la rue du Christ, dans la Petite rue, sur la Place ou encore à la rue de Tournai par exemple. "On organise Jazz in the city durant l’été, de 15 à 18 heures. Des groupes itinérants qui vont de bistro en bistro, de terrasse en terrasse", souligne encore M. Harduin. Ça commence ce samedi avec Sant Jordi’s Band et Mississippi Jazz Band. Puis JPDO Jazz Band (1/7), LuckySwing Jazz Band (5/8), Collegian’s Band (2/9) et En Fanfare (9/9). "En plus de cela, ce samedi, il y aura une ambiance jazz manouche spécifiquement localisée à la Rénovation urbaine, ce samedi, de 17 h 30 à 19 h 30, avec Gaz Manouche."