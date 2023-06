549 élèves ont obtenu le Brevet cycliste à Mouscron : "le taux de réussite est plus élevé cette année"

Le coordinateur de l’opération pour la cité des Hurlus organisait une journée de clôture destinée aux encadrants le mardi 19 juin, dans les locaux de la Maison de Jeunes La Frégate. L’occasion de faire le bilan de cette année scolaire 2022-2023, qui a vu 589 élèves passer le Brevet, pour une réussite de 90%. 549 jeunes répartis dans 19 établissements mouscronnois (pour 30 classes) ont passé sans encombre les différentes épreuves du Brevet. Dans l’absolu, c’est une légère baisse par rapport à l’année précédente, puisque 636 élèves ont passé le Brevet en 2021-2022. En revanche, le taux de réussite était de 85%, pour 540 élèves qui sont repartis avec le précieux sésame. "L’impression générale est positive. 90% des enfants sont capables de se débrouiller seuls sur un circuit connu. C’est plus que les années précédentes", précise Ralph Spegelaere. "Est-ce uniquement positif ? D’année en année, on essaie de repenser le Brevet cycliste pour dispenser une formation plus proche de la réalité afin que les élèves formés soient maîtres d’eux-mêmes et de leur vélo dans la circulation."

Plus de 8 000 élèves encadrés depuis 2007

Pour la rentrée 2023, l’équipe encadrante envisage de changer sa méthode pédagogique. "L’idée serait de ne plus faire que du par cœur et d’ajouter un circuit inconnu au moment de l’examen pour voir comment le jeune se débrouille sur un carrefour. Dans une configuration qu’il ne connaît pas, il doit se baser sur les notions apprises plus tôt dans l’année", rappelle Antoine Pottiez pour Pro Vélo.

Depuis l’année scolaire 2006-2007, ce sont désormais plus de 8 000 élèves de 5e et 6e primaires qui ont bénéficié d’une formation à l’usage du vélo à Mouscron. Une formation qui s’accompagne également d’un contrôle de la bicyclette et des équipements (freins, sonnette, catadioptre, etc).

À ce sujet, le taux de vélos en ordre souffre tout de même de quelques disparités entre les établissements, passant de 36 à 93% selon les écoles qui participent au Brevet. "Ça m’est arrivé une fois de devoir faire un circuit dans le brouillard. Il devait y avoir 6 des 18 vélos parfaitement équipés en cas de visibilité réduite", poursuit Antoine Pottiez. "C’est là qu’on se rend compte qu’il reste encore du chemin et que la pratique est encore bien éloignée de la théorie."

D’où la nécessité des contrôles préventifs menés par la police dans les écoles hurlues.