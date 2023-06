Mouscron : Black Sheep sort de sa retraite pour électriser le Kiosk Festival !

Oui ! Jouer dans notre ville, devant notre public et dans un festival organisé par des potes, c’est très important pour nous. C’était la folie à Bruxelles, lors de la première date de notre mini-tournée. Mais je suis certain que les Mouscronnois feront encore plus fort que les Bruxellois !

Le groupe s’est reconstitué pour trois dates. Bruxelles début juin, le Kiosk Festival de Mouscron et En Nord Beat Festival le 17 juillet à Bailleul. Un avant-goût avant un véritable come-back ?

Pendant quinze ans, on a vécu pour le groupe. Aujourd’hui, on habite tous dans des villes différentes, chacun a sa vie de famille et ses aspirations. Ce n’est pas pour rien qu’on a décidé d’arrêter Black Sheep il y a cinq ans. Aller au-delà de trois concerts ? Ça me paraît compliqué parce qu’on ne se voit pas faire les choses à moitié. Se donner les moyens de revenir pour de bon ne me semble pas réalisable avec nos vies actuelles. Mais on a reçu de nombreuses propositions et je crois qu’on repartira pour trois ou quatre dates à la fin de l’été.

L’histoire de Black Sheep est intimement liée à la cité des Hurlus. Mouscron était une halte obligatoire ?

Se reformer pour ne pas jouer ici ? Je crois qu’on se serait fait engueuler (rires). Le groupe s’est constitué dans la cour du collège Sainte-Marie et dans le quartier de notre enfance. Après quinze ans à vivre de folles aventures, on a mis fin à la plus belle histoire de notre adolescence et de notre début de vie d’adulte. Mais entre nous, rien n’a vraiment changé. Jouer à Mouscron, ce sera un retour aux sources, un bond dans le passé qui nous fait tellement envie.

Vous aviez d’ailleurs fêté la fin de Black Sheep à La Faune, en 2017…

On avait organisé deux jours de festivités pour les 15 ans et la fin du groupe. À l’époque, on n’avait pas complètement fermé la porte à l’idée de remonter sur scène. On a eu des propositions mais l’épidémie de Covid a tout envoyé valser. Ces deux soirs à la Faune, on en garde encore un souvenir impérissable aujourd’hui. Et je crois qu’on se souviendra aussi de nos retrouvailles avec les Mouscronnois, samedi.

Quant aux retrouvailles avec la scène, elles ont déjà eu lieu à Bruxelles, le 6 juin dernier….

Oui, on a joué un concert en hommage à Jérémy, l’un de nos anciens guitaristes, qui est décédé il y a trois ans. C’était en pleine crise sanitaire et ça nous a tous beaucoup touchés de ne pas avoir pu lui dire au revoir comme on le voulait. La musique était presque toute sa vie. Alors on lui a rendu un hommage en musique, en face des gens qui l’ont connu et apprécié. Je crois qu’il aurait été fier de ce qu’on a fait pour lui. C’était un moment très émouvant.

Certains membres du groupe n’avaient pas touché un instrument depuis votre concert "d’adieu" à la Faune en 2017. N’est-ce pas trop dur de se replonger dans les partitions ?

Un peu, mais dès qu’on répète, on retrouve nos vieux réflexes d’ados. Musicalement, on a tous un peu vieilli mais on n’a pas rouillé (rires). Loul n’avait plus joué à la batterie depuis plus de 5 ans mais il s’est bien décrassé ! Quant à ma voix… disons que je gueule moins et que je dois m’échauffer davantage. Bon ça reste du punk. L’esprit de Black Sheep est toujours là. Il y a des ratés, des blagues, de l’ambiance. Le côté positif, c’est qu’on retrouve vite nos automatismes et notre osmose. La première date à Bruxelles nous a enlevés du stress. À Mouscron, ce ne sera que du plaisir !

Le programme complet du Kiosk Festival, 2e édition

C’est l’histoire d’un festival qui monte, qui monte… et qui n’en est qu’à sa deuxième édition !

Le Kiosk Festival aura lieu le samedi 24 juin prochain au parc communal. L’entrée est gratuite: une aubaine pour apprécier les talents des musiciens qui fouleront la scène du festival hurlu.

À commencer par Piwi Leman (14 heures), une performance musicale réservée aux enfants, qui pourront enchaîner sur des ateliers proposés par le Centre Culture de Mouscron.

Place ensuite aux grands enfants avec Saudade Experiment de 16h30 à 17h30, Canonazos de 18h10 à 19h10, Black Sheep de 19h50 à 21h10, Gros Cœur de 21h50 à 23h et Rari de 23 h30 à 0h30. Un programme musical varié qui s’accompagne d’autres animations. "Il n’y en aura pas que pour les oreilles. Vous en aurez également plein les yeux à travers une exposition retraçant l’histoire de la musique à Mouscron. Vous y trouverez des pépites", promet l’organisation.

Des pépites dénichées via des archives des 24h de Mouscron, de La Faune ou du Staquet, mais aussi du Twenty Club. "Nous en profitons pour présenter le livre, Rockin’Mouscron, de Jean-Noël Coghe, qui sera bientôt publié."

C’est aussi sur le site du Kiosk Festival que se tiendront le départ et l’arrivée de la Vélorution. Dans une ambiance festive et joyeuse, le collectif LaboM a préparé un parcours reliant les points patrimoniaux et culturels du centre de Mouscron.

"La vélorution est une balade à rythme lent pour les grands et les petits qui a pour but de promouvoir l’usage du vélo en ville et réclamer plus d’aménagements cyclables ", explique l’organisation. Le départ sera donné du Kiosk Festival à 14h30 pour un parcours de 10 kilomètres et un retour estimé à 16h30. Un emplacement pour vélos est prévu après la balade pour profiter des concerts.