La bibliothèque de Mouscron va s’agrandir en occupant Wap Doo Wap et salle des Miroirs

Vendredi dernier, le dernier concert – celui des Beggars Banquet – y a été donné autour d’un ultime verre. "À mon départ à la retraite, j’avais proposé de continuer à gérer la programmation car il faut connaître le tissu social pour pouvoir s’en occuper. Je prends désormais une retraite complète. C’était une superbelle aventure mais il y a une fin à tout…", résume Mme Dursin y ayant programmé près de 200 concerts !

Wap Doo Wap Mouscron ©ÉdA

Une brocante pour vendre le contenu, ce vendredi

Ce lieu va être "absorbé" par la bibliothèque principale de l’entité, comme l’explique Carine Remmery, sa directrice: "Ce sera l’occasion d’étendre notre projet, nous permettant d’accueillir encore plus valablement le public: les jeunes qui viennent louer un livre, des familles ou des groupes qui viennent passer du temps chez nous… On compte vraiment en faire un espace public valorisant le livre et les médias, notamment pour de la lecture presse, avec une machine à café à disposition".

Le Wap Doo Wap n’est pas totalement fermé: ce vendredi, il ouvrira une ultime fois ses portes à l’occasion d’une brocante, de 15 à 18 heures. Sa décoration vintage faisant le charme du lieu sera en effet mise en vente. Bouquins musicaux, disques et autres petits objets pour collectionneurs chercheront une autre adresse que celle du 20, rue du Beau-Chêne.

La salle des Miroirs (ici, au petit-déjeuner lecture de samedi) qui prolonge le Wap Doo Wap va endurer des travaux à la rentrée pour devenir l’espace des collections et lieu de vie. ©ÉdA

Cet espace au cachet rétro est prolongé par la grande salle des Miroirs. Elle aussi va vivre une mutation dans les prochains mois, comme l’explique toujours Mme Remmery: "Les travaux commenceront après les vacances. Ce sera un espace public pour nos collections et plus largement un lieu de vie, avec du mobilier de confort". Aux habitués qui y appréciaient certaines animations: elles monteront de deux ou trois étages, toujours à destination de tous les publics… à condition que la Ville se décide à remettre en fonctionnement l’ascenseur en panne depuis trop longtemps, empêchant une frange du public du plaisir de la lecture.