Si la reconnaissance est belle pour cet édifice, le revers de la médaille est pénalisant, surtout en cas de travaux. " Le clocher de l’ancienne église présente une fissure sur l’un des contreforts ", expliquait la Ville de Mouscron au début du mois de février.

Une fissure constatée après la taille du lierre qui escaladait l’édifice. Conséquence directe ? "Afin d’éviter tout risque pour la population, des barrières ont été installées pour sécuriser les lieux ". Le communiqué de la commune précisait d’ailleurs que le dispositif resterait "comme tel jusqu’à nouvel ordre".

Quatre mois et demi après, le périmètre de sécurité est toujours dressé et rien ne semble avoir bougé sur les pierres du Vieux-Clocher.

En coulisse, la donne est différente. "Une première expertise a été réalisée par un ingénieur. On attend désormais que cette étude soit validée par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP)", avoue Marie-Hélène Vanelstraete. Une procédure fastidieuse, mais obligatoire puisque le bâtiment est classé. "Cette donnée nous permettra d’obtenir des subsides pour sa réfection. Mais il faut suivre un cheminement long et exigeant", précise l’une des architectes de la Ville de Mouscron. Entre l’étude sanitaire, les relevés 3D et les essais de sol: les autorités ne laissent rien au hasard. "Mais il n’y a pas de risque d’effondrement. La structure reste viable."

Pour la délivrer de ses barrières, il faudra désormais attendre un retour positif de l’AWAP, quitte à mener des compléments d’étude avant de s’attaquer aux travaux. Le Vieux-Clocher n’est pas encore prêt pour son lifting…