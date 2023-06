Quand la victime a mis sa carte bancaire dans l’appareil, un homme est entré dans la banque et est allé au deuxième Self-Bank. Il a quitté le terminal, s’est placé derrière la victime et a regardé par-dessus son épaule.

Un peu plus tard, il s’est rapproché et lui a parlé en français. Il a de nouveau reculé et la victime a repris ses opérations. La dame ne s’est pas rendu compte que le suspect la regardait.

L’homme lui a parlé à plusieurs reprises et a également effectué diverses actions sur sa machine. Le suspect a dérobé la carte bancaire de la victime. Il est retourné à la deuxième machine et a retiré 1 000 euros en espèces avec la carte volée.

Tel que le voleur est apparu, en différentes tenues. ©Com.

Le suspect a effectué plusieurs retraits et achats avec celle-ci dans la région de Veurne, Mouscron et Hondschoote où il a été filmé par des caméras de surveillance.

Le 21 janvier 2023, à Drongen le suspect mesure entre 1m75 et 1m80. Il est d’allure soignée. Il portait une veste foncée mi-longue à capuche, un pantalon blanc, des baskets gris-beige avec une ligne rose et un bonnet foncé.

L’avis de recherche (uniquement diffusé en néerlandais) :

Le 22 janvier 2023, à Furnes il portait les mêmes chaussures de sport, la même veste, un pantalon en jeans gris, un pull noir à rayures blanches horizontales et un bonnet beige.

Le 23 janvier 2023, à Mouscron il portait un pantalon gris, les mêmes chaussures de sport, la même veste et un bonnet beige.

Vous avez des informations à ce sujet ? Téléphonez gratuitement au 0800 30 300