Mouscron : 33 habitations sous le giron de l’AIS pour mieux répondre à la crise du logement

Situé à l’angle de la rue du Dragon et de la rue du Christ, la construction est la dernière réalisation d’Inclusio, la société immobilière réglementée à vocation sociale. L’immeuble comprend 33 appartements (11 appartements 1 chambre, 15 appartements 2 chambres et 7 appartements 3 chambres) ainsi que deux rez commerciaux et 34 emplacements de parking en sous-sol. La gestion des appartements a été confiée à l’Agence immobilière sociale de Mouscron pour les 18 prochaines années. De quoi permettre, selon l’AIS, d’offrir à 33 ménages l’opportunité d’emménager dans un appartement neuf et performant sur le plan énergétique (PEB A) à un loyer abordable. Les loyers mensuels varient de 520 à 650 euros. "Le manque de logements à loyer abordable reste un challenge sociétal majeur dans notre pays", estime Marc Brisack, le boss d’Inclusio.