Rideau sur la saison de la Fédération Dottignienne de billard-golf

La salle des mariages a fait le plein pour cette cérémonie, rehaussée par la présence des représentants de chacune des neuf équipes, et de quelques-uns des 79 joueurs qui se sont affrontés au cours des 72 matchs de la saison.

La dernière pour "Momo"

La remise des prix était empreinte d’émotion. En effet, depuis plus de quatre décennies Jean-Pierre Vermaut, alias Momo, dresse le bilan du championnat communal de billard et dévoile, toujours avec humour et cordialité, les différents classements. Mais, la mémoire vive du club a décidé de faire un pas de côté et pour la dernière fois, il a remis le classement sous les chaleureux applaudissements de ses nombreux amis.

Classement individuel

Au niveau individuel, c’est un doublé pour Michaël Henno, de l’équipe BC Delta/Solidaris qui, avec treize victoires consécutives, remporte le championnat. Il décroche également le challenge Gérard Debonnet, qui est attribué au joueur qui produit la plus longue série de victoires d’affilée. Suivent: 2. Johan Dupont ; 3. Patrick Piens ; 4. Laurent Curto et 5. Guillaume Farvacque.

Classement des équipes

Quant au classement par équipe, c’est une première victoire, "amplement méritée pour cette belle équipe", dixit Momo pour les joueurs du BC Delta/Solidaris avec 1234 points. Suivent: 2. Team K, 1166 pts ; 3. Diables vertes 1126 pts ; 4. Diables rouges, 1107 pts ; 5. BC Le Phénix, 1091 pts ; 6. Les Coyotes, 1004 pts ; 7. BC Le Bœuf, 1019 pts (qui reçoit aussi le prix du fair-play) ; 8. Schoore, 1003 pts et 9. Les Amis du Bouchon, 918 points.