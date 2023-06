Mouscron: pourquoi une partie de la rue de Roubaix a-t-elle été fermée ?

Au milieu de ce tronçon, les regards se sont tournés vers une habitation en chantier depuis des mois.

Il ne faut pas être un grand spécialiste pour constater que les règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées: tout le bâtiment est au sol, sauf la façade qui tient encore debout par on ne sait quel miracle. De quoi alerter une personne qui a eu le réflexe de composer le 112 afin de prévenir d’un éventuel accident aux conséquences possiblement dramatiques…

Le pan de mur tient tout seul… Mais des fissures dont une importante suscite des craintes. ©ÉdA

Des fissures de différentes tailles – dont une importante – sont bien visibles et les risques semblent bien réels pour rendre un effondrement probable sur la chaussée.

On le craint d’autant plus qu’il s’agit d’une voie majeure sur l’entité et que du charroi lourd y provoque des vibrations, rappelle l’officier de garde présent sur les lieux, Maxime Dessauvage.

L’architecte de la Ville est descendu sur les lieux au moment de notre passage afin de juger de mesure(s) à prendre.

L’officier de garde des pompiers a visité le site avec l’architecte communal. ©ÉdA

Il ressort de l’analyse du bâtiment que ce qui est constaté ne représente pas un danger imminent mais que le risque de chute sur la voie publique n’est vraiment pas à écarter.

Dès lors, des barrières Nadar sont installées autour de l’adresse, empiétant sur la rue, tandis que le stationnement de l’autre côté de la chaussée est désormais interdit afin de permettre aux véhicules de s’écarter au maximum du bâtiment en passant à sa hauteur.

Ce midi, l’accès à la rue de Roubaix via la Patte d’oie n’était pas permis. ©ÉdA

Cela a ainsi permis de rouvrir le tronçon haut de la rue de Roubaix à la circulation.