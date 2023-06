Jusqu’à 40 mois de prison pour le vol d’un million d’euros en cannettes de Red Bull

Les 319 palettes de la célèbre boisson énergisante ont été dérobées de façon spectaculaire dans un hangar de la société Jet Import, dans la nuit du 11 au 12 août 2018. Les voleurs se sont également emparés de 44 palettes du même produit dans une entreprise de Kuurne, en octobre 2018.

"Les voleurs savaient manifestement très bien ce qu’ils faisaient", a déclaré le procureur lors du procès. "Ils ont réussi à contourner le système de caméras de Jet Import et n’ont pas utilisé de téléphone portable pour laisser le moins de traces possible. Il leur a fallu environ 12 heures et 11 transports en camion pour arriver à leurs fins".

Peu après le braquage, deux remorques remplies de Red Bull ont été retrouvées à Mouscron. C’est ainsi que les enquêteurs ont retrouvé cinq suspects.

Mercredi, un seul s’est présenté au tribunal pour écouter le verdict. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour son implication.

Deux hommes faisant défaut ont été condamnés respectivement à 40 mois de prison ferme et 40 mois de prison dont deux ans effectifs et le reste avec sursis.

Deux autres prévenus ont été acquittés.