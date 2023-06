Mouscron: L’Éléphant barrit à l’entrée de la Coquinie

À la porte d’entrée de la Coquinie

"L’année prochaine, je vais célébrer mes 40 ans. Je voulais créer un endroit qui correspond à mon âge ainsi qu’à celui de mes amis qui ne viennent pas forcément au Pop. C’est ainsi que je viens d’inaugurer L’Éléphant, ce 18 mai. C’est un lieu où l’on vient se poser, où il n’y a pas de tubes actuels mais bien des disques allant des années 60 jusqu’au début des années 2000, précise le Mouscronnois appréciant le bouche-à-oreille se mettant déjà en place. L’Éléphant est localisé à l’entrée d’un joli quartier, et puis il y a un parking de 250 places juste en face, ce qui n’est pas négligeable !"

Cette nouvelle adresse hurlue est accessible à partir de 17 heures. L’occasion d’y consommer un verre de vin, une bière "dont une vingtaine de spéciales et de la Moinette au fût" ou encore l’un des cocktails de la maison. "De 18 à 22 heures, on peut manger une planche ou des tapas, en chaud et en froid. Le lieu n’est cependant pas un bar à tapas, c’est plutôt un bar avec une offre à grignoter en plus."

L’Éléphant est ouvert jusqu’à 1 heure en semaine (fermé le mardi et le mercredi) et jusqu’à 3 heures les vendredis et samedis "et une fois que je quitte L’Éléphant, j’enchaîne ensuite avec le Pop ! L’horeca, c’est ce que je connais depuis tout petit, j’ai ça en moi, c’est vraiment ce que j’aime faire, notamment pour le contact humain."

Greg Cools avait envie de se rapprocher de sa ville et de ses amis en rajoutant cette nouvelle corde à son arc. ©ÉdA

Le nom en souvenir d’Ibiza

Un mot nécessairement sur l’appellation qui passe de l’univers canin à celui des pachydermes ! "Une fois le contrat signé, je cherchais de la décoration dans une boutiqueavec mon père(NDLR. Patrick Cools) . En voyant une statuette d’éléphant, ça nous a rappelé le nom d’un restaurant de San Rafael, village d’Ibiza, où nous aimions nous rendre. Nous avons donc décidé de ce clin d’œil. C’est une fois le nom trouvé que nous avons pu nous projeter dans la thématique de la décoration. À quelques éléments près, nous avons réalisé la décoration de A à Z", souligne Greg.

Et quelle décoration ! Outre les tapis en coco, des cornes sur les murs, la grande fresque murale ou encore les magnifiques suspensions sous forme de chapeaux coloniaux, l’attraction du lieu se matérialise également par quatre éléphants imposants supportant les verres du bar. "C’est important de pouvoir se démarquer par une décoration spécifique comme par la musique. Les retours sont bons, les gens disent apprécier le cadre chaleureux, il n’y avait pas ce genre d’établissement à Mouscron."