Mouscron : le projet d’un skatepark extérieur est au point mort

Mouscron : un skatepark couvert au Derlys. Et c’est tout. Dommageable pour une grande ville wallonne ? Sans doute.

À Herseaux, l’infrastructure indoor fonctionne depuis 2015 et a connu plusieurs mois de travaux de mai 2020 à février 2021. Mais les autorités communales souhaitaient prendre exemple sur la cité des Cinq Clochers et aménager un skatepark extérieur pour les jeunes mouscronnois, demandeurs d’un site urbain et aménagé pour la pratique du skate. L’intérêt ? Permettre une pratique plus libre que celle du Derlys, plus encadrée (carte d’abonnement, protections, accès sous surveillance). " Aujourd’hui, plus aucune demande ou presque ne nous revient pour l’aménagement du futur skatepark ", indique Kathy Valcke.

Vrai constat ou justification pour mieux se dédouaner de voir le projet traîner des roulettes ? L’échevine précise que le dossier n’est pas enterré et que la Ville de Mouscron souhaite toujours aménager un skatepark extérieur pour les jeunes hurlus.

Une seule chose est aujourd’hui certaine: le skatepark ne se fera pas au parc communal, contrairement aux velléités communales exprimées en 2021. "On réfléchit à un site qui répondrait à toutes les attentes, sans importuner les riverains. Les gens veulent bien voir un skatepark à Mouscron, mais jamais près de chez eux. Notre rôle est d’essayer de trouver un endroit qui réponde aux besoins des pratiquants (ils se sont exprimés lors d’une consultation l’an dernier) et qui ne handicapent pas le quotidien de ceux qui habiteront à proximité. La cohabitation doit être gérée, maîtrisée. Pour l’instant, rien de sort du lot, à mon grand regret. ", poursuit Kathy Valcke. Un schéma sensiblement identique à celui du bâtiment recherché pour accueillir le futur abri (de jour & de nuit).

Le retard peut également s’expliquer par des raisons budgétaires. "Il y a l’enveloppe de la Politique Intégrée des Villes qui peut permettre ce genre de projets. Mais nous concentrons nos efforts sur l’aménagement de cinq nouvelles aires de jeux. Ce n’est pas le même public, c’est certain. Mais on travaille beaucoup sur ce dossier pour le moment. Pour faire un skatepark, il faut des moyens. Moyens qui ne sont pas conséquents actuellement. Donc on ne désespère pas, mais dans l’immédiat, rien ne se concrétise " conclut l’échevine.