La journée n’a fait que des heureux et des très heureux! ©Com.

Chacun des internats a organisé les rencontres durant l’année écoulée et l’établissement hurlu a clôturé le joyeux rendez-vous sous le soleil.

Nicolas Baert, responsable de l’internat mouscronnois, veillait au grain à propos des cotations. ©Com.

Il a rassemblé près de 90 jeunes. Saint-Henri Mouscron et Comines, Don Bosco Blandain et Tournai, Saint-Vincent Soignies et Saint-Luc Ramegnies-Chin y ont pris part.

La journée n’a fait que des heureux et des très heureux! ©Com.

C’est cette dernière qui a remporté le match de foot tandis que l’internat de Saint-Vincent a gagné l’affrontement en golf et Saint-Henri s’est distingué au tir à l’arc.