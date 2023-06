Mouscron : le Prince Laurent à l’ARTEM pour les 10 ans des "soins animaliers" (photos & vidéo)

Une visite de courtoisie ? "C’est une reconnaissance pour notre section et pour notre établissement, une récompense aussi pour le boulot des élèves et de leurs encadrants. Mais c’est surtout une chance puisque le Prince nous ouvre des portes grâce à ses nombreux contacts", explique Serge Dumont, le préfet des études de l’ARTEM.

©EdA

Preuve en est avec le coup de fil spontané passé au père Guy Gilbert (le religieux a célébré le mariage du petit frère du Roi, en 2003) qui dispose d’une ferme dans le Verdon où il tente de réinsérer les jeunes en difficulté via le lien avec les animaux. La visite a duré près de deux heures.

©EdA

Deux heures où Laurent De Saxe-Cobourg a mis en relation les équipes de l’école mouscronnoise à diverses associations et structures qu’il connaît bien. Loin des ronds de jambe et du protocole qu’on pourrait assimiler à son statut. "Il a pris le temps de découvrir notre travail auprès des rapaces, des reptiles, des animaux de ferme ou des autres volatiles", poursuit le préfet de l’ARTEM.

©EdA

C’est un prince "très à l’écoute" qui évolue dans un univers qu’il aime et qu’il connaît (presque) sur le bout des doigts: le monde animal. Pour l’établissement mouscronnois, c’est évidemment un moment marquant, plus de dix ans après l’ouverture de la section "soins animaliers", en septembre 2012.

Quatre bébés paons nés samedi matin !

"Nous étions les pionniers en Wallonie et à Bruxelles et cherchions à l’époque un projet novateur sans faire concurrence à d’autres établissements. L’aventure a commencé avec douze élèves. Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine, répartis entre la 5e et la 7e par une spécialisation intitulée Gestion de troupeau. L’année prochaine, la section commencera dès la 4e. Nos stagiaires sont accueillis au zoo de Lille, à Pairi Daiza ou encore dans les animaleries, chez les apiculteurs (les essaims d’abeilles font partie de la Gestion de troupeau), chez les vétérinaires, dans les refuges pour chiens et chats ou dans les élevages pour chevaux et moutons", poursuit Serge Dumont.

©EdA

Une réussite à la mouscronnoise, saluée par le Prince Laurent et tous les autres visiteurs de ce dixième anniversaire. Entre la tonte du mouton, le spectacle de rapaces et le chant des perruches, l’ARTEM serait presque un véritable parc animalier à lui seul. Signe du destin, plusieurs bébés paons ont vu le jour samedi matin, quelques heures avant le début des festivités !