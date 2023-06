Mouscron: une course de garçons de café à la Rénovation urbaine, ce samedi

L’initiative peut enfin se concrétiser ce samedi, dès 14 heures, se réjouit Manon Vandekasteele portant toujours ce projet au sein de la JCI: "Une vieille photo de ce concours est exposée à la Liesse. En y étant un jour avec Maxence Facon, ancien membre de la Jeune chambre, il m’a dit que ce serait marrant de relancer cela. J’aurais déjà pu le refaire l’an dernier mais j’étais présidente de la Jeune chambre, occupant déjà bien mon temps !", rappelle notre interlocutrice appuyée par plusieurs membres dans l’idée "dont Charles Coussement dans l’horeca disposant donc d’un beau carnet d’adresses !"

Comme ici, à Dinant, la course de garçons de café comprendra quelques obstacles! Spectacle assuré… ©Eda – Jean-Pol Sedran

Le rendez-vous public offrira une belle dynamique en centre-ville: "Ce sera un parcours chronométré sur la Rénovation urbaine avec des gobelets remplis de boissons qu’on mesurera en fin de parcours. On a déjà 19 établissements du grand Mouscron, restos et cafés, qui ont chacun inscrit une équipe de deux. On organise cela un samedi après-midi car c’est plus facile pour avoir du public et dans l’organisation de ces professionnels. Le dimanche, ils travaillent parfois en non-stop…"

Si le rendez-vous est probant (on n’en doute pas !), il devrait revenir tous les ans. "On pourrait notamment rajouter une course pour les enfants !"