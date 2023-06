Mouscron : le 3e Hurluban Trail change (presque) totalement de parcours

C’est ce qui fait le succès de ces trails urbains: courir dans (ou sur !) des endroits insolites, inaccessibles les 364 autres jours de l’année. C’est aussi ce qui a permis au Hurluban Trail de rassembler 700 coureurs lors de la première édition (en 2019) et environ 800 l’an dernier, après deux ans de pause covid. "On espère avoir autant d’inscrits en 2023, ce serait une belle satisfaction", avoue Jean-Michel Joseph.

Direction le quartier du Mont-à-Leux

Le chef de corps de la police de Mouscron est l’un des membres de l’organisation du trail mouscronnois, avec le service des sports de la Ville et les pompiers hurlus. "N’oublions pas que l’un des fondateurs était Jérôme Breyne et qu’il a donné beaucoup de temps et d’énergie pour faire de l’Hurluban Trail une réussite." Le nom du pompier décédé en mars 2020 est désormais associé à l’événement, qui devient l’un des rendez-vous sportifs de l’année dans l’entité mouscronnoise.

Cette année, pas de stand de tir ou de Staquet. Le parcours, long de 11 kilomètres, met le cap à l’ouest en direction de la frontière française. "On traversera le Mont-à-Leux et quelques sentiers que même les Mouscronnois, pour la plupart, ne connaissent pas", détaille Pierre-François Dietrich, au service des sports de la commune.

"Une ambiance caractéristique"

Desservir le Mont-à-Leux ? Ce n’est pas anodin. La Ville est parfois critiquée pour focaliser toute son attention sur le centre, dès qu’il s’agit d’organiser des festivités. Prévoir le passage du Hurluban Trail dans un quartier un peu plus "délaissé" est une volonté de l’organisation, qui mise beaucoup sur l’esprit de découverte et la surprise. "C’est une journée de sport mais aussi une journée de fête. Différentes prestations musicales sont intégrées sur le parcours et font la part belle aux artistes locaux", assure Magali Delannoy, porte-parole de la police locale de Mouscron. "L’ambiance de l’Hurluban Trail est caractéristique. Les participants des deux premières éditions l’ont rapidement compris. On peut s’y inscrire pour faire un temps. Mais la plupart des coureurs profitent des moments plus remarquables comme la caserne des pompiers pour profiter de l’environnement et conserver des souvenirs."

Sans citer tous les points stratégiques de l’édition 2023, les coureurs qui prendront le départ seront (encore) surpris par la diversité des sites visités, à commencer par le ravitaillement de mi-course au centre Fedasil. "Ils traverseront également le parc communal et les serres du Tremplin, à quelques hectomètres de l’arrivée", poursuit Pierre-François Dietrich. Le reste ? Découverte le jour de la course !

Volontaire pour être bénévole sur le parcours ou au site départ-arrivée ? Renseignements auprès de Magali Delannoy (au 0476/33.52.06) ou après de Pierre-François Dietrich (0478/72.93.33). Prix de l’inscription fixée à 6 euros avant le jour-J et 8 euros sur place.