Dottignies: Trois jours et trois ambiances pour Fest’Art

Durant trois jours, la ducasse égaiera le centre du village. Les animations se dérouleront place de la Résistance où sera installé un vaste chapiteau.

Vendredi, après l’inauguration les Miss et Ambassadrices recevront leurs écharpes. Dès 20 h 30, la soirée rassemblera tous les fans du Far West pour danser aux sons de la musique country et s’amuser sur le taureau mécanique.

Samedi est principalement dédié aux enfants avec un marché aux puces (de 11 à 18 h), deux spectacles: de la magie par Bruno Knockaert (14 h) et des marionnettes par Jean-Michel Leleu (16 h.).

Les animations sont prévues tout au long de la journée: le montage des 5 cinq géants du village, les prestations de la Fanfare Royale Union Musicale, l’arrivée des Gilles de la Main, la soirée musicale avec la musique de Binche et en clôture le feu d’artifice.

Dimanche, c’est parti pour la journée celtique. Le groupe Alcatrad animera l’apéritif dès 11h. Puis à 15 h, la troupe Danse & Co de Tournai entraînera les visiteurs pour des pas de danse celtique.

Enfin, ce week-end festif se terminera avec le concert de Celtic Passion du Big Band de Liège.