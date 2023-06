Trois ministres à Mouscron pour voir ce que la Ville fait de "leurs" 15 millions€ (photos)

Une enveloppe de 280 millions d’euros est répartie entre les neuf grandes villes wallonnes de plus de 50 000 habitants.

Les ministres sont arrivés vers 13h30, ce mardi. ©ÉdA

Un budget de 15 millions€ est prévu pour Mouscron.

Pour leur venue en terres hurlues, c’est un spectacle étonnant qui a surpris des badauds présents sur la voie publique, ce mardi après-midi, puisqu’un bus à impériale a traversé l’entité, déplacement facilité autant que protégé par une escorte policière !

La délégation emmenée par la bourgmestre, une partie du Collège communal et du personnel communal de première ligne impliqué dans les dossiers est ainsi allée sur le terrain, après un préambule au sein du centre administratif où il fut rappelé qu’il y avait 28 dossiers ouverts ( "27 dossiers visent des investissements et un concerne le financement d’audits énergétiques pour nos citoyens", a précisé Mme Aubert) pour une enveloppe de 15 millions€ destinée à l’entité mouscronnoise.

La réception dans le hall du centre administratif, avec une partie du collège communal. ©ÉdA

En empruntant la route Express et donc en passant devant l’ancien manège du Futuro qui deviendra hall sportif, l’un des projets PIV, c’est à l’ancien lycée provincial Charles Plisnier que la première halte s’est tenue.

Au lycée Charles Plisnier de Dottignies. ©ÉdA

Propriété de la Ville, une crèche et un centre médical privé ont déjà remplacé une partie du site scolaire tandis que l’autre, chancre toujours debout, est voué à se muer en 16 logements peu énergivores. "Sa rénovation fait l’objet de notre projet SAR (site à réaménager)." De quoi obtenir un budget supplémentaire de 1,6 million€.

Au sein du lycée Charles Plisnier voué à se transformer en 16 logements sur deux niveaux. ©ÉdA

Le groupe est aussi passé par le hall de l’Europe disposant notamment – via le PIV – d’un nouvel éclairage puissant et non éblouissant ainsi que d’un nouveau revêtement.

Au sein du hall de l’Europe, à Dottignies. ©ÉdA

L’antenne administrative de Dottignies doit aussi rester un cœur qui bat et peut jouir d’un investissement PIV.

Parmi les autres projets, il y a encore la création de 5 nouvelles plaines de jeux.